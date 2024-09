Grupo Bradesco Seguros marca presença na celebração do centenário do Sindseg PR/MS

No última sexta-feira, executivos do Grupo Bradesco Seguros participaram da cerimônia de celebração dos 100 anos do Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul (SindSeg PR/MS), realizado em Curitiba (PR). Ao lado de lideranças e autoridades, os executivos ressaltaram o importante papel desempenhando sindicato ao longo do centenário.

“É uma honra comemorar esse marco tão significativa do Sindseg. São 100 anos contribuindo com o desenvolvimento do mercado segurador no Mato Grosso do Sul e Paraná – estados de grande importância para o Grupo Bradesco Seguros. Parabenizo e agradeço parceria e dedicação de todos os que fizeram e fazem parte dessa trajetória de sucesso”, destaca Ivan Gontijo, presidente do Grupo Bradesco Seguros.

Também estiveram presentes no evento o presidente e o diretor da Bradesco Auto/Re, Ney Dias e Leonardo Freitas, respectivamente; os diretores comerciais Carlos Picini e Altevir do Prado, além dos superintendentes sêniores Carlos Rogoginsky, Claudinei Poletto e Marcelo Ottoni.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

Foto: Ivan Gontijo, presidente do Grupo Bradesco Seguros.