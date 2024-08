Grupo Bradesco Seguros é eleito uma das melhores empresas para se trabalhar em Barueri e Região

Companhia figura no ranking do Great Place to Work, que reconhece as companhias com as melhores práticas de mercado – Na última terça-feira (20/08), o Grupo Bradesco Seguros recebeu o reconhecimento de “Melhores Empresas para Trabalhar em Barueri e Região” na cerimônia de premiação do Great Place to Work, em Alphaville (SP). O Grupo figurou na 8ª posição no segmento ‘Grandes Empresas’.

Para a Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade da seguradora, Valdirene Soares Secato, a conquista reconhece o compromisso da companhia com o desenvolvimento dos colaboradores. “Este reconhecimento é um testemunho dos nossos esforços contínuos para criar um ambiente de trabalho que valorize a inovação, a diversidade e o bem-estar. Investimos continuamente em práticas para promover um ambiente de trabalho saudável e colaborativo”, declara a executiva.

Participaram do evento de premiação a superintendente do Grupo Segurador, Andrea Carrasco, e a gerente sênior, Bruna Iris, representando a área de Cultura Organizacional, DE&I e Pesquisas da empresa.

A consultoria global realiza o ranking GPTW Barueri e Região a partir da certificação da Empresa como “Great Place To Work”, bem como, da análise das respostas da Pesquisa com seus funcionários e das práticas culturais. A edição deste ano contou com 114 empresas inscritas, das quais 45 foram premiadas. O Grupo Bradesco Seguros esteve entre as 15 empresas de grande porte com as melhores avaliações.

Trabalho desenvolvido no Grupo Segurador acerca da Saúde Mental também é premiado

O Grupo Bradesco Seguros também foi reconhecido com o “Destaque em Saúde Mental”, sendo uma empresa que investe em desenvolvimento de programas e estratégias que pensam na saúde e bem-estar das pessoas.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice

