Em meio à realização do G20, videocast do Grupo Bradesco Seguros discute a importância do evento para o Brasil

Para entender melhor o encontro e o que esperar de seus desdobramentos, Lívia Torres recebe Myriã Bast, economista do Bradesco.

Confira o episódio: https://youtu.be/8AppoQ8DSQI

A reunião da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, que marca a primeira vez do Brasil como líder do encontro, é a temática do sexto episódio do videocast Jornada Conectada. Publicado nesta terça-feira, 19 de novembro, o episódio conta com a presença de Myriã Bast, economista do Bradesco, que explica o funcionamento do evento, seus principais debates e o que significa para o Brasil estar na liderança de sua realização.

Em conversa liderada pela jornalista Lívia Torres, Bast destaca os temas centrais para economias emergentes e o desafio de integrar toda a população no uso de recursos financeiros em uma Era Digital.

