Em evento do CVG-RJ, Prudential tira dúvidas sobre a cotação on-line do produto Vida em Grupo

Seguradora proporciona mais agilidade e autonomia no processo 100% digital de cotação, negociação e implantação – No café da manhã realizado na sede do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), no dia 3 de julho, a Prudential tirou as principais dúvidas dos corretores de seguros em relação a cotação on-line, lançada pela seguradora há pouco mais de um ano. No encontro, as gerentes de Parcerias Comerciais da Prudential, Viviane da Cruz e Luciana Gaspar tiveram a oportunidade de dividir as facilidades e os diferenciais do produto que oferecem aos corretores parceiros, assim como os incentivos de vendas.

“Foi importante os corretores de seguros conhecerem mais sobre o produto Vida em Grupo da Prudential, que com o cotador on-line facilita muito, pois cota e emite na hora o seguro. Além de ter uma aceitação bem ampla e uma cobertura acessível. Nosso objetivo é sempre trazer novas possibilidades para o trabalho dos corretores”, fala Sonia Marra, diretora adjunta do CVG-RJ.

Segundo Viviane da Cruz, gerente de Parcerias Comerciais da Prudential, foi possível esclarecer questões como limite de idade, se os afastados e prestadores de serviço estão cobertos pelo seguro, necessidade do preenchimento de DPS (Declaração Pessoal de Saúde), prazo de implantação, como é gerada a proposta, o que acontece após o aceite do cliente, entre outras dúvidas.

Para ela, “o CVG-RJ nos apoia a integrar e valorizar os profissionais que atuam com o seguro de pessoas, fomentando o crescimento do setor no país. Além disso, nos conecta com o nosso propósito de proteção e de levar o seguro para cada vez mais brasileiros”, enfatiza.

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

a esquerda para a direita: Sonia Marra, diretora adjunta do CVG-RJ; Viviane da Cruz, gerente de Parcerias Comerciais da Prudential;

Jacqueline Sorensen, diretora adjunta do CVG-RJ; Enio Miraglia, diretor social do CVG-RJ e Luciana Gaspar, gerente de Parcerias Comerciais da Prudential. Foto: Divulgação