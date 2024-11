Diretora da Allianz Partners Brasil é eleita uma das principais líderes de RH do país

Simone Rezende foi destaque na categoria seguros do prêmio Melhor RH Brasil – A Diretora de Recursos Humanos da Allianz Partners Brasil, Simone Rezende, foi eleita uma das líderes de RH mais influentes do país na primeira fase do 3º Prêmio Melhor RH Brasil. Promovida pelo Centro de Estudos da Comunicação (CECOM) e pela Plataforma Melhor RH, a premiação busca reconhecer e valorizar profissionais que promovem transformações positivas no ambiente de trabalho e priorizam o bem-estar dos colaboradores.

Simone foi indicada e eleita por seus pares do setor de recursos humanos, que reconhecem seu compromisso com práticas que fortalecem a cultura organizacional, promovem o respeito e o desenvolvimento humano. A conquista reflete o empenho da Allianz Partners Brasil em construir um ambiente de trabalho saudável, inclusivo e inovador, que contribui para o crescimento profissional e o bem-estar de todos.

“É uma grande honra receber mais este importante reconhecimento em nossa área de recursos humanos, refletindo o compromisso da Allianz Partners Brasil com um ambiente que valoriza e cuida de seus colaboradores. Essa conquista, que compartilho com toda a área, reforça a importância do trabalho e confiança depositada na equipe para promover uma cultura organizacional baseada em valores de respeito, ética e inclusão”, afirma a diretora.

Em maio deste ano, a Allianz Partners conquistou a certificação Great Place To Work® – Melhores Empresas para se Trabalhar pela primeira vez. O reconhecimento foi resultado de uma pesquisa voluntária e anônima em que os colaboradores contam sobre sua experiência de trabalho na companhia. O GPTW, como a certificação é conhecida, é a autoridade global em cultura no local de trabalho, experiência do colaborador e comportamentos de liderança que comprovadamente geram reconhecimento de mercado, retenção de funcionários e maior inovação nas empresas.

A segunda fase do Prêmio Melhor RH Brasil agora abre a votação para a escolha de 10 CEOs das empresas cujos líderes de RH foram premiados, reconhecendo as empresas que se destacam pelo alinhamento estratégico e pela valorização dos profissionais de recursos humanos. A cerimônia de entrega dos troféus aos vencedores acontecerá em dezembro, em evento presencial, reunindo os premiados e convidados para celebrar as conquistas dos líderes que transformam o ambiente de trabalho no Brasil.

Sobre a Allianz Partners

A Allianz Partners é líder mundial em seguros e assistência B2B2C, oferecendo soluções globais que abrangem seguro de viagem, mobilidade, assistência, seguro saúde e benefícios para funcionários. Orientados para o cliente, nossos especialistas inovadores estão redefinindo os serviços de seguros, fornecendo produtos e soluções prontos para o futuro, de alta tecnologia e com alto contato, que vão além dos seguros tradicionais. Nossos produtos são perfeitamente incorporados aos negócios de nossos parceiros, vendidos por meio de canais intermediários ou diretamente aos clientes por meio da marca Allianz. Presentes em mais de 75 países, nossos 21.900 funcionários falam 70 idiomas, lidam com mais de 72,5 milhões de casos por ano e estão motivados a ir além para oferecer tranquilidade aos nossos clientes em todo o mundo. Para obter mais informações, acesse: www.allianz-partners.com