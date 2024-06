CVG-RJ recebe a Klini Saúde para um café da manhã

Operadora irá apresentar seus produtos e diferenciais – No dia 26 de junho, o Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) estará recebendo em sua sede para um café da manhã, a Klini Saúde.

Na ocasião, Luiz Henrique Junior, diretor Comercial Corporativo da Klini Saúde, irá apresentar a operadora que tem a maior rede própria do Rio de Janeiro, os produtos e os diferenciais que tem alavancado o seu crescimento.

O evento é gratuito e as vagas são limitadas.

Para se inscrever acesse: https://cvgrj.rds.land/cvgrj-eventos

Serviço:

Evento: Café da Manhã com a Klini Saúde

Data: 26 de junho, quarta-feira

Horário: 9h30 às 12h

Local: Sede do CVG-RJ

Endereço: Rua da Quitanda, 159/ 12º andar – Centro -Rio de Janeiro

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 57 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.