Crescimento do mercado de seminovos e da busca do consórcio como facilitador financeiro

(*) Por Sebastião Cirelli, diretor de Consórcio da Rodobens

No mercado automotivo, a compra de um carro seminovo muitas vezes se destaca como uma primeira opção mais completa e econômica, mas ainda assim, ela exige um planejamento extenso e de cuidado sobre qual será o método utilizado, assim como as condições do veículo.



Recentemente, o próprio mercado tem sinalizado não só o crescimento da busca por seminovos, mas também considerar o uso do consórcio no planejamento financeiro para essa compra. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), a participação dos consórcios cresceu nas vendas de veículos seminovos, chegando a duplicar nesta última década.



Nesse sentido, um dos principais pontos que o consórcio contribui é a oportunidade de planejar a compra sem juros, apenas com a taxa administrativa. Além disso, não é necessário oferecer entrada para participar, o que o torna mais acessível e atrativo para as pessoas. Após a contemplação, o crédito pode ainda ser usado para a compra do carro seminovo desejado, quitar financiamento ou até mesmo comprar um carro 0km, caso o consorciado mude de ideia, por exemplo.



Tendo em vista quem necessita de soluções ágeis, menos burocráticas e mais flexíveis, os participantes podem oferecer lances para antecipar a contemplação e obter seu veículo antes do previsto. Além de contar com prazos de pagamento adaptáveis com parcelas que podem ser ajustadas ao orçamento mensal.



Assim como todo comprometimento financeiro, é preciso estar atento ao que cabe no bolso e quais métodos podem ou não ser adquiridos à sua rotina de gastos, já que contará com esse compromisso a cada mês. Com essa contínua evolução do mercado de seminovos e a popularização dos consórcios, espera-se que essa tendência se fortaleça ainda mais como uma alternativa viável e econômica para os brasileiros na aquisição de veículos e bens tão sonhados.