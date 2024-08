Cotações de seguros para carros elétricos no Brasil cresce 539% no último ano

Somente em julho de 2024, foram realizadas mais de 88 mil cotações desta categoria, segundo dados da Agger – Dados coletados pela Agger, parceira de corretores com a maior plataforma de gestão e cotações de seguros do Brasil, indicam que houve um aumento de mais de mais de 639% na procura por seguros de carros elétricos no Brasil no último ano – com 88,2 mil cálculos realizadas em julho de 2024 e 13,8 mil no mesmo período do ano anterior. No total, o acumulado é de mais de 514 mil cálculos realizados desde janeiro. Os modelos Dolphin Mini, Dolphin EV e BYD Seal lideram o ranking de carros mais procurados, com média de prêmio de R$ 2,4 mil, R$ 3,2 mil e R$ 5,3 mil, respectivamente.

O perfil do público que está em busca do seguro para carros elétricos vem se alterando durante o ano. Segundo dados da Agger, a idade no início de julho de 2023 era em média de 50 anos. Já em julho deste ano, diminuiu para 45 anos. No ranking de estados que estão adotando este modelo, São Paulo lidera nas cotações para carros elétricos, seguido de Minas Gerais e Santa Catarina.

“Com a mudança de comportamento do consumidor, que está cada vez mais atento às questões sustentáveis, temos uma crescente adoção de veículos elétricos e, consequentemente, surge a necessidade de seguros específicos para esse tipo de veículo. As seguradoras estão se adaptando a esse cenário e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades dos proprietários de veículos elétricos, como cobertura para baterias e recarga, além de considerar as características técnicas desses veículos na precificação dos seguros”, aponta Gabriel Ronacher, CEO da Agger.

O carro elétrico já é algo que entrou na vida dos brasileiros, à medida que a tecnologia avança e a consciência ambiental cresce, a busca por alternativas mais sustentáveis ao transporte convencional tem impulsionado as vendas de eletrificados. É o que indica o previsto para 2024 pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). Até o final do ano, a instituição indica um crescimento de 61% na venda de carros eletrificados no país.

“Os carros elétricos estão revolucionando a indústria automotiva e, consequentemente, o mercado de seguros. Com tecnologia avançada e menor impacto ambiental, eles trazem novos desafios e oportunidades para as seguradoras, exigindo políticas flexíveis e abrangentes que acompanhem essa evolução”, finaliza o CEO.

Sobre a Agger:

