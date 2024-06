Cerimônia do “Prêmio Melhores do Ano” do Sindirepa-SP será no dia 18 de junho na FIESP

Cerca de 20 empresas patrocinam o evento que apresentará as marcas eleitas pelos reparadores que mais se destacam em 16 categorias de produtos

A 15ª edição “Prêmio Sindirepa-SP- Os Melhores do Ano”, realizado pelo Sindirepa-SP, que acontecerá no dia 18 de junho na FIESP, em São Paulo-SP, que apresentará as empresas que os reparadores elegeram na pesquisa feita pela Cinau – Central de Inteligência Automotiva do Grupo Oficina Brasil, como as melhores em 16 categorias de produtos: amortecedores, bomba d´água, bomba de combustível, cabo de vela, componentes motor (anéis, bronzinas e pistões), correias, disco de freio, embreagem, equipamento de diagnóstico, filtro, rolamento, junta homocinética, óleo lubrificante, pastilha de freio, sistema de climatização e vela de ignição.



A premiação é uma homenagem de reconhecimento da atuação dos melhores parceiros do setor da Reparação de veículos em cada segmento: autopeças, equipamento e óleo lubrificante.



Esta edição tem a BPROAuto como parceria reparação. Já Bradesco Seguros, Cofap, Kolbenschmidt KS, Monroe Amortecedores, Porto Seguro Azul Seguro, Schaeffler Luk Ina Fag e Takao são patrocinadores Ouro, enquanto Mahle, Rede PitStop e SKF são Prata e Bosch, Continental, Dana, Delphi, Denso, IQA, Motul, Solera Audatex, Wega e ZF são Bronze.