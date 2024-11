Carreta com equipamentos eletrônicos avaliados em R$ 3,6 milhões é recuperada no Nordeste, graças ao rastreador

Tecnologia une rastreamento por radiofrequência e monitoramento via GPS, aliada a exclusiva Rede Mesh – A combinação das tecnologias de radiofrequência e GPS levou o Grupo Tracker a uma carreta roubada, com carga de eletrônicos avaliada em R$ 3,6 milhões de reais, no fim de semana. A empresa é a maior do país em localização e recuperação de veículos e possui como diferencial a Rede Mesh, um sistema capaz de transformar o equipamento instalado em outros clientes em antena móvel, o que forma a maior rede móvel do país.

A carreta foi roubada em Juazeiro, na Bahia, no início da tarde de sexta-feira, dia 15 de novembro. O aviso ao Comando de Operações ocorreu por volta das 22h do mesmo dia. A partir daí, a empresa utilizou a robusta estrutura local: antenas fixas, móveis e caçadores.

“O grande diferencial da operação foi a Rede Mesh, que permite que cada veículo com a tecnologia de ponta Tracker instalada se torne uma antena em movimento pelas estradas. A tecnologia permite criar um sistema formado por dois ou mais dispositivos, que se comunicam entre si para formar uma rede única”, conta o gerente de Comando & Monitoramento, Vitor Corrêa.

Durante a madrugada, o veículo permaneceu se locomovendo, sentido Pernambuco. “Conseguimos saber o trajeto dos criminosos por meio dos sinais que os rastreadores instalados reportavam”, explica Corrêa.

Por volta das 9h do sábado, o veículo foi localizado no pátio de um posto de gasolina de Garanhuns, em Pernambuco, já com a placa trocada. A polícia foi acionada e efetuou a apreensão da carreta com 100% da carga, cerca de uma hora depois.

O Grupo Tracker está no Brasil há mais de 20 anos e contabiliza mais de 57 mil recuperações, evitando um prejuízo superior a R$ 4 bilhões. Está presente em 9 países do continente americano. Atua à frente dos segmentos de transporte e logística, segurador, construção civil, agronegócio e varejo. A tecnologia utilizada nos rastreadores da companhia é a Radiofrequência, considerada a melhor solução para roubo e furto e é imune à ação de inibidores de sinais – jammers. Também comercializa serviços de monitoramento e telemetria com tecnologia GPS/GPRS 4G, indicados para gestão de frotas.