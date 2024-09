Bradesco Seguros oferece Cartão Cesta Básica e condições especiais de pagamento para clientes do Seguro Caminhão

O Dia do Caminhoneiro é comemorado no dia 16 de setembro. Para celebrar este profissional tão importante para o País, a Bradesco Seguros inovou e preparou condições especiais para seus segurados. Entre os dias 16 e 30 de setembro, a Seguradora oferecerá parcelamento em 10 vezes sem juros em todas as formas de pagamento. Além disso, está sendo lançado o Cartão Cesta Básica de R$ 300,00 por 3 meses, atrelado às novas contratações da Assistência Funeral.

No Brasil, estima-se que existem cerca de 1,9 milhão de caminhoneiros. Segundo a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), esses profissionais transportam 80% de todas as cargas do país. Muitos caminhoneiros estão na estrada há muito tempo e executam uma jornada de trabalho extensa. Por muitos motivos, os acidentes rodoviários envolvendo transportadores de cargas também são numerosos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 2.448 pessoas faleceram em virtude de acidentes com caminhões em 2023. Indiscutivelmente, é necessário que tais profissionais recebam uma proteção de qualidade, que ampare não só os motoristas, mas também suas famílias, muitas vezes dependentes de sua fonte de renda.

Benefício exclusivo da Bradesco Seguros, o Cartão Cesta Básica está vinculado ao serviço de Assistência Funeral do Bradesco Seguro Caminhão, visando trazer tranquilidade para a família do caminhoneiro em casos de acidentes fatais.

“Caso o caminhoneiro e os ocupantes faleçam em virtude de acidente com o veículo segurado, nós enviaremos um Cartão Cesta Básica com o valor de R$ 300 durante três meses, a fim de minimizar a perda de renda, já que, em muitos casos, o caminhoneiro é o provedor da família”, afirma Eduardo Menezes, Superintendente Sênior de Produto Auto da Bradesco Seguros.

O Bradesco Seguro Caminhão é o produto ideal para os caminhoneiros brasileiros. “Um seguro completo, que oferece proteção para todos os ocupantes do veículo e vantagens ao profissional e a sua família, por meio das coberturas de Despesas Médicas Hospitalares e o serviço de Assistência Funeral, em caso de acidente”, informa o executivo.

Além do lançamento do Cartão Cesta Básica, o produto poderá ser parcelado em até 10 vezes sem juros em todas as formas de pagamento, incluindo Frota, no período de 16 a 30 de setembro. O Bradesco Seguro Caminhão é ideal para proteger o bem de quem leva a vida na estrada. Sua cobertura básica inclui proteção para colisão, incêndio, roubo/furto; operação basculamento sem custo adicional; incêndio e roubo; danos materiais e corporais a terceiros (RCF-V); e cobertura do seguro em garantia única (RCF-V – GU).

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 3,19 bilhões de prêmios em automóveis (jan a jun/24) e de R$ 452 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a jun/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,62% (até jun/24) em market share de automóveis no mercado e 15,5% (até jun/24) de market share em residencial.

Foto: O Superintendente Sênior de Produto Auto da Bradesco Seguros, Eduardo Menezes.