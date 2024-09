Bradesco Saúde participa do 4º Fórum Cremesp: Ética das Empresas Médicas

Fernando Pedro, Superintendente de Gestão de Rede da seguradora, integra painel no dia 3 de setembro – O Superintendente de Gestão de Rede da Bradesco Saúde, Fernando Pedro, será um dos palestrantes da edição do 4º Fórum Cremesp: Ética das Empresas Médicas, que acontece no dia 3 de setembro, no formato online via YouTube do Cremesp. O encontro busca abordar questões relacionadas à integridade, transparência, responsabilidade social e respeito aos pacientes, visando aprimorar a conduta ética das empresas médicas e profissionais da área.

O executivo da Bradesco Saúde participa do painel “Compliance em Empresas Médicas”, no dia 3, às 14h, ao lado de Dr. Sami Arapi, advogado especializado em Compliance, Dr. Marcos Roberto Loreto, Professor da Pós-graduação da Carreira Médica da USP e Membro da Câmara Técnica de Telemedicina do Cremesp, Dra Munique Correia, Representante da Anahp e Dra Silvia de Carvalho Jaldin, Delegada Superintendente do Cremesp.

“O compliance em empresas médicas garante confiança e segurança aos pacientes, pois oferece a garantia de que normas, leis e regulamentações são seguidas à risca, com transparência e ética, tendo como objetivo o melhor atendimento possível ao público final”, reforça o executivo da Bradesco Saúde.

Fernando Pedro é médico de formação, atua a 12 anos no mercado de saúde complementar, tanto na gestão de hospitais como nas fontes pagadoras. Como formação complementar possui MBA executivo pelo Insper e pós-graduação em Finanças pela Columbia University de Nova York.