AXA no Brasil recebe Certificação Departamento Jurídico 4.0 pelo 2º ano consecutivo

Selo reforça valores da seguradora e foi entregue em premiação promovida pela AB2L – Pelo segundo ano consecutivo, a AXA no Brasil foi aprovada na certificação Departamento Jurídico 4.0. A conquista reforça o pilar de governança da companhia e evidencia o compromisso do seu departamento jurídico com a transparência e eficiência. A certificação é concedida pela AB2L – Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, que tem como objetivo promover práticas mais inovadoras para o Direito e para a Justiça. O selo atesta que a AXA no Brasil atendeu mais de 85% dos requisitos propostos, demonstrando a implementação de práticas diferenciadas nos pilares de inovação jurídica, gestão de pessoas, eficiência jurídica e parceria de negócios. Este último fator merece destaque, uma vez que está ligado ao modo como a companhia busca trabalhar, criando soluções em conjunto com os seus mais diferentes parceiros.

Felipe Faraj, Diretor Jurídico e ESG, acompanhado de sua equipe, esteve na premiação que oficializou o certificado. “Estamos muito orgulhosos desse reconhecimento e vamos trabalhar para repetir esse resultado ano que vem. Ter práticas jurídicas inovadoras, baseadas em eficiência, qualidade e transparência, nos ajudam a ter uma governança mais apurada na companhia”, explica o executivo

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Facebook: @AXAnoBrasil

Linkedin: AXAnoBrasil

Instagram: @AXAnoBrasil

YouTube: https://www.youtube.com/c/AXAnoBrasil

Website: https://www.axa.com.br