AXA no Brasil lança campanha de vendas para os seguros E&O e RC Geral

Iniciativa acontece até julho e distribui vale-compras para corretores – A AXA no Brasil anuncia a campanha Venda Premiada AXA. Com foco nos seguros E&O e RC Geral, mais do que incentivo às vendas, a ideia também é reforçar o lançamento da plataforma digital dos produtos. “No 1º semestre, lançamos as plataformas digitais do RC Geral e do E&O. Além de tornar a jornada de contratação mais prática e ágil, a novidade também está em linha com o fortalecimento do nosso investimento em digitalização e automação de processos e produtos, tornando a jornada de compra cada vez mais simples, o que nos possibilita ampliar a base de corretores com quem trabalhamos”, destaca Danielle Fagaraz, Diretora Comercial Digital e Marketing da AXA no Brasil.

Com duração até 12 de julho, a campanha irá distribuir vouchers para corretores de acordo com a seguinte mecânica:

Para cada R$ 15 mil em vendas do seguro E&O, a corretora ganha um voucher de R$ 100 (limitado a 10 vouchers por corretora).

Para cada R$ 50 mil em vendas do seguro RC Geral, a corretora recebe um voucher de R$ 250 (limitado a 8 vouchers por corretora).

A campanha é aberta a corretores das categorias White, Red, Blue, Premium e Exclusive do programa Top Club da AXA. O regulamento completo está no Portal do Corretor.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 15 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.