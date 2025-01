Allianz anuncia novo diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida

A Allianz Seguros comunica que, a partir de 15 de janeiro, Fábio Ohara Morita assume a Diretoria Executiva de Automóvel, Massificados e Vida. Nesta função, ele será responsável pelo desenvolvimento estratégico das carteiras de seguros que abrangem automóveis, residências, empresas, condomínios e vida.

Executivo com cerca de 30 anos de experiência em precificação e gestão de produtos no setor de seguros, Morita é especialista em análise de risco, desenvolvimento de modelos preditivos e implementação de soluções inovadoras de precificação. Sua trajetória profissional tem como destaque a atuação na Porto Seguro, onde liderou projetos estratégicos que impulsionaram o crescimento e a lucratividade das marcas do grupo.

“Assumir a Diretoria Executiva de Automóvel, Massificados e Vida da Allianz representa um compromisso com a consolidação da nossa posição no mercado e a promoção da inovação em nossos produtos. Minha prioridade será implementar iniciativas que fortaleçam o crescimento sustentável e gerem valor para a Allianz, seus clientes e parceiros. Conto com a expertise do time para alcançarmos juntos os objetivos estratégicos da organização”, declara Morita.

Fábio Morita tem formação em Engenharia Elétrica/Telecomunicações pela Escola Politécnica da USP e em Ciência Atuarial pela PUC-SP, além de MBA pela FGV com intercâmbio na Universidade de Chicago (EUA). Antes de ingressar no mercado segurador, atuou na IBM Brasil no segmento de vendas.

A Allianz Seguros agradece ao executivo David Beatham pela dedicação e comprometimento ao longo de sua atuação na companhia e deseja muito sucesso em seus próximos desafios.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital. A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Fábio Ohara Morita – Diretor Executivo de Automóvel, Massificados e Vida.