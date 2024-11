UCS celebra duas décadas de atuação em grande festa de fim de ano com corretores de seguros e parceiros

O ano de 2024 é especial para a UCS – União dos Corretores de Seguros, marcando duas décadas de sua atuação. A entidade foi criada em 2004, inicialmente de maneira informal, para reunir colegas corretores de seguros para a troca de informações, e se tornou uma força no setor.

Por isso, a tradicional festa de fim de ano da UCS será ainda mais Encantadora. O evento acontece na noite de 29 de novembro, a partir das 19 horas, no Buffet Mediterrâneo, no Ipiranga, na capital paulista, e deve receber cerca de 450 profissionais, entre associados e lideranças do setor, destacadamente aqueles que estiveram com a entidade ao longo do ano, participando dos eventos mensais.

Augusto Esteves, presidente da UCS, convida todos os amigos e profissionais do setor que contribuem com o sucesso da associação. “Durante todo o ano fazemos um trabalho de aproximação dos nossos associados com os profissionais e lideranças do setor, e a nossa grande festa também tem esse propósito de aproximar, em um evento ainda mais descontraído, celebrando nossa missão cumprida. Principalmente nesta data especial, de comemoração de 20 anos da UCS, será muito importante estar com aqueles que acreditam em nosso trabalho e sempre nos apoiaram”, declara.

A festa terá muita animação, além de sorteio de brindes dos patrocinadores aos associados. “Durante 20 anos levamos conhecimento em encontros presenciais mensais, além de diversas ações online diárias. Vamos festejar as conquistas e amizades que criamos e fortalecemos ao longo de duas décadas”, finaliza o presidente.

Festa de Confraternização 2024 e 20 anos UCS

Data: 29 de novembro (sexta-feira)

Horário: 19 horas

Local: Buffet Mediterrâneo – Rua Costa Aguiar, 635 – Ipiranga, São Paulo – SP

Credenciamento de associados e imprensa: secretaria@uniaodecorretores.com.br