Bradesco Seguros aumenta Limite de Garantia do Seguro Empresarial para R$ 15 milhões

O Bradesco Seguro Empresarial, da Bradesco Seguros, é ideal para quem deseja proteger estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços. Com coberturas abrangentes e personalizáveis, o produto atende empresas de diferentes ramos e tamanhos. Buscando expandir ainda mais o atendimento e aprimorar o Seguro Empresarial, a Bradesco Seguros acaba de expandir para R$ 15 milhões o Limite Máximo de Garantia (LMG) do produto.

A alteração do LMG para R$ 15 milhões permite a entrada em novos mercados, com maior faixa de faturamento, e representa, também, uma nova oportunidade para corretores de seguros. “Os corretores de seguros são hoje o nosso principal canal de comercialização de seguros. O aprimoramento do produto é uma chance valiosa para que os profissionais prospectem clientes para além da carteira já existente, aproveitando a variedade de opções que a Companhia disponibiliza”, destaca o Diretor Comercial da Seguradora, Leonardo Freitas.

O Bradesco Seguro Empresarial está disponível para diversos segmentos de negócios – como escritórios, estabelecimentos de estética, moda e beleza, bares e restaurantes, clínicas e consultórios e muitos outros – e conta com coberturas exclusivas para atender as necessidades específicas de cada setor. “A cobertura básica do Seguro Empresarial da Bradesco Seguros está entre as mais completas do mercado e cobre oito tipos de eventos em uma única contratação”, acrescenta Leonardo.

As coberturas básicas do Bradesco Seguro Empresarial protegem o estabelecimento contra incêndio; queda de aeronave; queda de raio; explosão ou implosão de qualquer natureza; tumulto, greve e lockout; fumaça; queimadas em zonas rurais; e impacto de veículos terrestres.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,8 bilhões de prêmios em automóveis (jan a dez/24) e de R$ 978 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,7% (até dez/24) em market share de automóveis no mercado e 16,3% (até dez/24) de market share em residencial.

Foto: Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Seguros