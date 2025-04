Susep prestigia celebração aos 60 anos do Banco Central do Brasil

Evento ocorre hoje (02.04), na sede do Banco Central, em Brasília, e tem transmissão ao vivo – A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pelo Superintendente Alessandro Octaviani, comparece hoje (02) ao evento de “Lançamento do Selo Institucional em Comemoração aos 60 anos do Banco Central”.

Segundo Octaviani, o Banco Central do Brasil (BCB) tem um papel legalmente definido fundamental para a estabilidade da economia do país, e a sua relação com as empresas jurisdicionadas pela Susep é cada vez maior: “A Susep reconhece a importância do diálogo e da sinergia com o Banco Central na construção de um Sistema Financeiro Nacional cada vez mais sólido, eficiente e inclusivo. Trabalhamos juntos, ao lado de outros atores do sistema, para fortalecer a confiança da sociedade nos mercados financeiro e segurador, promovendo maior segurança jurídica, estabilidade e inovação. Parabenizamos o Banco Central pelos seus 60 anos de história e reafirmamos nosso compromisso com essa parceria institucional, que deve dar-se sempre em benefício do desenvolvimento econômico e da proteção dos cidadãos brasileiros”, destacou o Superintendente.

O evento acontece em Brasília, na sede do Banco Central do Brasil (BCB), com transmissão pelo YouTube, e contará com a participação do atual presidente da instituição, Gabriel Galípolo, além de vários ex-presidentes do BCB.

O lançamento do selo marca os 60 anos de trajetória do Banco na organização, proteção e fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e o evento pode ser acompanhado na íntegra no Canal do Banco Central no YouTube.