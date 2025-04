Universal Assistance lança Plano Exclusive + com cobertura médica de meio milhão de dólares

Novo produto amplia a proteção para viajantes e acompanha o crescimento do setor de seguros no Brasil – O mercado de seguro viagem no Brasil atingiu um marco histórico em 2024, movimentando R$ 965 milhões em prêmios, com crescimento anual de 13,11%. Em meio a esse cenário promissor, a Universal Assistance lança o Plano Exclusive +, um novo produto que amplia a cobertura médica para US$ 500 mil, garantindo ainda mais segurança e tranquilidade aos viajantes.

A crescente demanda por seguros de viagem reflete uma maior conscientização dos brasileiros sobre a importância da assistência em imprevistos. O Plano Exclusive + chega para atender a essa necessidade, oferecendo uma cobertura robusta que inclui:

Despesas médicas e hospitalares – Cobertura ampliada de US$ 500 mil para atendimentos de emergência;

Assistência odontológica e farmacêutica;

Proteção para voos e bagagens;

Assistência jurídica e fiança;

Cancelamento ou interrupção da viagem;

Regresso sanitário e traslados médicos;

Assistência para acompanhantes;

“O crescimento do mercado de seguro viagem demonstra o quanto os brasileiros estão mais atentos à importância da proteção durante suas viagens. Com o Plano Exclusive +, reforçamos nosso compromisso em oferecer um serviço completo e acessível, garantindo que nossos clientes tenham todo o suporte necessário em qualquer eventualidade”, destaca Maurício Amaral, CEO da Universal Assistance no Brasil.

Sobre a Universal Assistance

A Universal Assistance é líder em seguro viagem, oferecendo há 40 anos assistência e reembolso aos clientes. A empresa está presente em 180 países e possui mais de 10 milhões de viajantes assistidos pelo mundo todo. No Brasil, são mais de 3 mil agências e operadoras de turismo, espalhadas por 17 estados. As coberturas incluem assistência médica, assistência jurídica, assistência em caso de cancelamento, assistência odontológica, cobertura Covid-19, telemedicina, cobertura de bagagem em casos de perda/extravio ou atraso, app completo com dicas úteis para as viagens e acesso às salas VIP em caso de voo atrasado. A Universal Assistance é uma das empresas da Zurich Seguros, que está presente em 21 países. A seguradora foi reconhecida em 2023 como uma das líderes do segmento de seguro viagem no Brasil, por meio do prêmio Reclame Aqui, com reputação ótima e 100% das reclamações de usuários respondidas no site.