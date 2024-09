Sincor-SP lança Conec 2025 para expositores em reunião no Distrito Anhembi

No dia 19 de setembro, a diretoria executiva do Sincor-SP se reuniu no Distrito Anhembi, em São Paulo, para apresentar o Conec 2025 aos principais players do mercado de seguros. Durante o encontro, foram discutidas a dinâmica do congresso e as oportunidades de patrocínio. O presidente da entidade, Boris Ber, destacou que o Conec se tornou uma marca importante para o Sincor-SP, mas também representa um grande desafio. “Os preparativos para um Conec começam cinco dias após a última edição. Portanto, já estamos nos empenhando para realizar o melhor congresso do mercado de seguros. Em 2025, por motivos como transfer, localização e hotel, além do pedido de muitos, retornaremos ao Distrito Anhembi”, revelou.

O 1º tesoureiro do Sincor-SP, Edson Fecher, enfatizou os cuidados necessários na realização do evento, que não só oferece conhecimento, mas também promove a formação de parcerias estratégicas e networking. “O Conec é o ponto de encontro de todos os players do mercado de seguros do Brasil. No congresso anterior, afirmei que aquele seria o melhor Conec de todos os tempos, e estava certo! O próximo, porém, será ainda melhor”, garantiu.

O diretor de Operações da entidade, Márcio Pires, explicou a estrutura do congresso, compartilhando informações sobre o período de montagem, valores e oportunidades de patrocínio. Os participantes também assistiram ao vídeo de lançamento do evento. “A melhor hora para garantir a participação no Conec é agora, durante a fase de planejamento, quando os espaços ainda estão sendo definidos”, destacou.

O Conec acontecerá de 25 a 27 de setembro de 2025, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Com o tema “SinergIA Digital – O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”, o congresso promete ser um marco na trajetória da entidade rumo à excelência e inovação. O evento contará com mais de 20 palestras simultâneas com os principais especialistas do mercado, abordando as últimas tendências e tecnologias que estão moldando o futuro do setor. (Fonte: Sincor-SP)