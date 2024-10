SegPartners firma parceria com UIB fortalecendo expertise de seus corretores em riscos complexos e resseguros

Com a parceira, a resseguradora ganha conhecimento e atuação no mercado brasileiro – A SegPartners Brasil acaba de firmar parceria com a inglesa United Insurance Brokers (UIB), uma das maiores companhias de resseguros do mundo, fortalecendo expertise em corretagem de seguros e também de resseguros. A parceria consiste em uma troca ganha-ganha: enquanto a UIB, com sua vasta experiência global e presença consolidada no mercado internacional de resseguros, oferece capacidade de intermediação e soluções especializadas para riscos complexos aos corretores membros da SegPartners; a SegPartners agrega à resseguradora seu profundo conhecimento do ambiente regulatório local e sua rede de contatos no setor de seguros e resseguros no Brasil.

Paulo Rogério dos Santos, CEO da SegPartners Brasil, sintetiza as vantagens: “Essa parceria entre a SePartners Brasil e a UIB potencializa o acesso de clientes brasileiros a mercados e soluções internacionais de resseguros, ao mesmo tempo em que oferece à resseguradora uma plataforma mais robusta para operar no mercado brasileiro”.

Ele reforça, que juntas, as empresas conseguem entregar soluções personalizadas que combinam expertise global e uma compreensão detalhada das particularidades do mercado nacional. ‘Com isso, garantem maior proteção e eficiência na gestão de riscos para seus clientes”, finaliza.

Foto: Corretores de seguros da SegPartners com CEO e representante Comercial da UIB – (E/D) Gerson Peres (Unigets), Reinaldo Lindo (Unigets), Paulo Rogério (CEO SegPartners), Roberto Aguiar (Unigets), Luiz Paladino (Comercial UIB), Lázaro Zani (CEO UIB), Alexandre Macedo (Unigets), Eduardo von Sucro (Technoseg), Fernando Piva (SBM).