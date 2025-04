Seguro de riscos de engenharia garantem continuidade de obras no Brasil

O setor de construção civil no Brasil continua a se movimentar, impulsionado por programas habitacionais, obras de infraestrutura e reformas comerciais. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o setor teve um crescimento significativo nos últimos anos, mas enfrenta um desafio constante: a gestão de riscos. Para manter a sustentabilidade financeira e operacional de projetos de diferentes portes, o seguro de riscos de engenharia tem se tornado uma ferramenta cada vez mais indispensável.

O seguro de riscos de engenharia permite que construtoras e empreendedores transfiram para a seguradora os riscos decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista que possam causar danos às obras. De acordo com Alexandro Sanxes, Superintendente de Riscos Técnicos da Sancor Seguros, além de proteger o empreendimento, essa modalidade garante estabilidade financeira em casos de sinistros. “Esses acidentes podem causar danos às obras e, muitas vezes, afetar também a saúde financeira da empresa, resultando em perdas e prejuízos consideráveis”, explica Sanxes.

Uma das características do seguro de riscos de engenharia da Sancor é a possibilidade de personalização das coberturas conforme o perfil do projeto. Entre os riscos mais comuns cobertos estão danos causados por fenômenos da natureza, como vendavais, granizo e alagamentos, além de desmoronamentos e desabamentos. A cobertura também inclui roubo, furto qualificado, despesas com desentulho e contenção de prejuízos, além de danos morais e responsabilidade civil (RC) do empregador em caso de morte ou invalidez.

Além disso, a Sancor também disponibiliza seguros específicos para grandes empreendimentos e iniciativas governamentais, como o programa “Minha Casa Minha Vida”. Nesse caso, além do seguro de risco de engenharia, que cobre perdas físicas, há também o seguro de garantia, que assegura a obrigação contratual da construtora com o banco financiador, e o Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (E&O), que protege contra danos durante o período de garantia do profissional responsável pela obra.

Em casos de acidentes durante a obra, a agilidade no atendimento faz toda a diferença. Na Sancor, o segurado recebe orientações para comunicar imediatamente o problema, o que permite que a seguradora envie rapidamente um profissional capacitado para avaliar a situação e evitar prejuízos adicionais. “Nossa prioridade é agir rapidamente para minimizar os danos e garantir que a construção continue conforme o planejado”, destaca Sanxes.

Apesar de tradicionalmente ser utilizado em grandes projetos, o seguro de riscos de engenharia também está se tornando mais acessível para pequenas obras, como reformas de lojas e pequenas construções comerciais. “Nossa missão é democratizar o seguro, garantindo que empreendedores de diferentes perfis também tenham acesso a essa proteção. Para isso, nossa equipe técnica está sempre pronta para avaliar e propor a melhor cobertura para cada situação”, afirma Sanxes.