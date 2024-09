SegPartners Brasil oferece parceria para corretores atuarem no seguro viagem

O especialista Renato Spadafora auxilia quem quer começar e quem já tem experiência com o produto, em dois modelos de negócios compartilhados – Por meio de negócios compartilhados, a SegPartners Brasil Corretora de Seguros S.A (SPB) – empresa que reúne corretoras de seguros para otimizar operações e as representa perante as seguradoras – ajuda o corretor associado a atuar em qualquer ramo de seguros, possibilitando ao profissional uma abordagem mais assertiva com as necessidades de seus clientes.

Para iniciar ou impulsionar atuação no seguro viagem, produto de venda complexa, que exige atendimento especializado e experiência para seleção do fornecedor certo para cada ocasião, os corretores de seguros da SegPartners contam com o especialista Renato Spadafora, proprietário da Decole Seguro Viagem.

Bagagem reconhecida

Sua experiência com seguro viagem remonta a 1998, quando Renato Spadafora trabalhava como gerente de marketing numa companhia de seguros suíça e visitou vários países para estudar soluções que pudessem ser trazidas para o Brasil. “Depois de percorrer diversos países da Europa e da América do Norte, dentre as ideias de novos produtos eu trouxe na mala a proposta de lançarmos o seguro viagem”, recorda.

Naquela época o produto ainda não era regulamentado pela Susep, era um misto de seguro de morte acidental em viagem garantido pela seguradora e uma cobertura médica emergencial oferecida por uma empresa de rede médica internacional. Depois de quatro anos à frente desta unidade comercial voltada ao turismo, Renato Spadafora foi convidado pela maior empresa de assistência em viagem da época para trabalhar como diretor comercial com a missão de desenvolver o canal de corretores e consultoras de benefícios focadas no segmento corporativo. Com o sucesso no projeto, assumiu a direção geral da empresa no Brasil. Na posição de CEO desta que era a mais importante empresa de assistência em viagem no Brasil teve a oportunidade de conhecer profundamente os bastidores da operação, como gerenciar a central de atendimento 24 horas com atendentes trilíngues e a manutenção de uma rede de prestadores médicos no Brasil com colegas no resto do mundo.

Em 2012, foi convidado a assumir a direção internacional da empresa na Ásia, assumindo as operações na Turquia, Coreia, China, Singapura, Indonésia Filipinas e Vietnã, até 2015. Com essas oportunidades, o especialista passou 15 anos totalmente focado em entender e desenvolver oportunidades de negócio em seguro viagem, sobretudo os fatores de sucesso na retaguarda, tanto em qualidade de atendimento como em eficiência no serviço para garantir rentabilidade da operação.

Negócios compartilhados

Com a SegPartners, o especialista estabeleceu uma relação de muita simbiose, pois o grupo valoriza e promove a ajuda mútua entre os corretores associados, tanto em retaguarda operacional como na linha de frente, buscando promover o apoio técnico de especialistas para que todos possam operar em ramos que não conhecem em profundidade.

“É um encontro de propósitos. A Decole é uma assessoria que visa formar, promover e apoiar nas vendas e nos sinistros ou acionamentos do seguro”, defende Renato Spadafora.

O formato de assessoria da Decole é diferenciado, pois garante recursos de marketing, tecnológicos, técnicos e de apoio operativo para que o corretor se sinta 100% respaldado para comunicar sobre o produto para seus clientes pessoas físicas ou jurídicas. “Nos negócios corporativos é onde se encontram as maiores e melhores oportunidades, e onde eu pessoalmente mais tenho experiência para agregar e compartilhar com meus amigos corretores afiliados”, ressalta.

A parceria funciona basicamente em dois modelos. O primeiro, normalmente adotado para aquele corretor que praticamente não opera com seguro viagem, conta com a Decole desde o atendimento a um lead de um cliente interessado. A Decole entende a necessidade do cliente indicado pela corretora, faz a busca dentre as suas mais de 12 opções de empresas especialistas, fecha a venda, emite o seguro e envia para o cliente e seu corretor e mensalmente faz o repasse da comissão das vendas realizadas no mês anterior. O segundo modelo é normalmente adotado por corretoras que já deram seus primeiros passos e se sentem mais aptas a apresentar, cotar e explicar para seus clientes pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Desta forma, a corretora recebe um acesso ao sistema de uma ou mais empresas de assistência em viagem, ficando mais autônoma para cotar, fechar e emitir o seguro. Neste segundo formato a Decole dá apoio se necessário e acionado pela corretora, para a venda e o pós-venda.

“Mais recentemente desenvolvemos produtos especialmente pensados no público das corretoras da SegPartners, como o seguro de múltiplas viagens anual doméstico, voltado para viajantes frequentes no Brasil e que não possuem um plano de saúde com cobertura e rede nacional”, conta Renato Spadafora.

Segundo ele, a novidade está fazendo muito sucesso, em decorrência da dificuldade atual de se ter e manter um plano de saúde de rede nacional. “O seguro viagem nacional já é válido para deslocamentos de qualquer meio de transporte acima do 50 km do local de residência e pode garantir o atendimento médico pelo Brasil”.

Apoio especializado

Cristiano Lago, da Lago Corretora de Seguros, é um dos corretores que têm usufruído da parceria. “Eu vendia seguro viagem, mas sempre de uma seguradora parceira. Quando conheci o Renato, percebi sua expertise e acesso a outras companhias especializadas no produto”, conta. Um caso recente comprovou a importância de contar com a assessoria de um especialista. “Uma cliente fez uma grande viagem por vários países e quando estava na Tanzânia, na África, um local remoto, passou muito mal e foi levada pelo gerente do hotel ao hospital mais próximo. Ela enviou mensagem de madrugada pedindo ajuda, pois a companhia do seguro viagem dizia que aquele hospital não fazia parte da rede credenciada, portanto não haveria cobertura para o atendimento. Entrei em contato com a equipe da Decole, que intermediou as tratativas, alegando a situação de urgência para atendimento em hospital mais próximo, e o resultado foi que a empresa incluiu este hospital em sua rede credenciada, entendendo que era o mais adequado para os turistas”, relata.

Corretor de seguros generalista, Cristiano reconhece que, sozinho, dificilmente teria conseguido esta solução. Com o suporte, o profissional ganhou segurança para oferecer cada vez mais seguro de viagem a seus clientes e, por viajar frequentemente com a esposa Marcia, não fica sem a proteção.

Foto: (E/D) Os corretores de seguros Renato Spadafora e Cristiano Lago