SegPartners Brasil celebra 10 anos de apoio aos corretores de seguros com grande festa de fim de ano

O evento, que irá reunir parceiros e lideranças do mercado, acontece dia 22 de novembro – A SegPartners Brasil Corretora de Seguros S.A (SPB), empresa que reúne corretoras de seguros para otimizar operações e as representa perante as seguradoras, irá celebrar seus 10 anos de história completados em 2024 com uma grande festa de fim de ano.

O evento, que acontece no dia 22 de novembro (sexta-feira), irá reunir os parceiros de mercado, incluindo a corretores de seguros membros e prospects, executivos de seguradoras parceiras, lideranças de entidades representativas e imprensa especializada.

Crescendo pela conquista e integração de novos corretores e pelo aumento do volume de produção, impulsionada pelo apoio aos participantes e pelas novas adesões, a SPB já tem status de grande operação. No último ano, juntos, os corretores de seguros da SegPartners registraram R$ 540 milhões em produção, e faturamento de R$ 70 milhões em comissões, o que coloca a empresa entre as 15 maiores corretoras do Brasil, ao lado das grandes multinacionais.

Com melhor desempenho a cada ano, em 2024 a grande festa que marca os 10 anos da empresa irá comemorar os resultados. “Estamos projetando fechar 2024 com produção de R$ 600 milhões, o que representa crescimento de 11% em relação ao período anterior, e R$ 80 milhões em comissões, alta de 14%. Estamos com 20 seguradoras parceiras e 67 corretoras membros que otimizam as operações de suas empresas”, afirma Paulo Rogério dos Santos, CEO da SegPartners Brasil.

“Há 10 anos, nós, fundadores da SegPartners, tínhamos em mente que todo corretor de seguros era um empreendedor com especialização em vendas, porém as tarefas administrativas e operacionais consumiam grande parte do seu tempo, impedindo que ele explorasse todo seu potencial de vendas, negociação e gestão”, aponta.

“Acreditamos na união, buscando soluções compartilhadas para liberar tempo para o corretor vender mais, e o projeto deu muito mais certo do que podíamos prever. Por isso, hoje celebramos e queremos mostrar a importância da SegPartners a quem ainda não conhece nosso modelo de operações”, finaliza.

Foto: Paulo Rogério dos Santos, CEO da SegPartners Brasil