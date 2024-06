MAPFRE fomenta desenvolvimento e cultura com apoio às atividades de preservação do Instituto Inhotim

Patrocínio incentivado faz parte do objetivo da seguradora em fortalecer iniciativas que promovam o desenvolvimento socioeconômico do país; Localizado em Brumadinho (MG), espaço é considerado como uma das mais relevantes instituições culturais do mundo – A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, é apoiadora do Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim, museu de arte contemporânea e Jardim Botânico, localizado entre os biomas da Mata Atlântica e do Cerrado no município de Brumadinho (MG). O projeto foi selecionado por meio dos patrocínios incentivados da companhia, em edital lançado no ano passado.

A ação faz parte do objetivo da seguradora em fortalecer iniciativas que promovam o desenvolvimento socioeconômico do país em diversas áreas como cultura, educação, preservação do meio ambiente, proteção aos direitos humanos, incentivo ao esporte, a saúde e a qualidade de vida.

Considerado como um dos maiores museus a céu aberto e uma das mais relevantes instituições culturais do mundo, o Instituto Inhotim possui uma importante coleção de arte contemporânea, com um jardim que possui espécies botânicas de todos os continentes. Durante um ano, a MAPFRE apoiará a manutenção e conservação de acervos (artístico e botânico), inaugurações de projetos artísticos, exposições, atividades multidisciplinares educativas, seminários e programas socioambientais, com a expectativa de atingir cerca de 250 mil beneficiários diretos.

“O Instituto Inhotim representa um patrimônio artístico e cultural inigualável para o Brasil e todo o mundo. Por meio do incentivo à cultura, a MAPFRE tem a honra de contribuir para a preservação e divulgação deste espaço único, que reúne obras de arte de renomados artistas brasileiros e internacionais em um ambiente natural exuberante”, explica Felipe Nascimento, CEO Regional da MAPFRE Brasil.

“Além do propósito de incentivar projetos de fomento à Cultura, visamos promover e incentivar mudanças positivas e significativas que contribuam para que tenhamos uma sociedade mais rica em conhecimento e mais desenvolvida socioeconomicamente nas mais variadas áreas”, destaca o executivo.

O Instituto Inhotim foi selecionado por meio da lei federal de Incentivo à Cultura. Além disso, a companhia patrocina projetos relacionados ao Esporte, fundos da Infância, Adolescência e do Idoso, programas nacionais de apoio à atenção oncológica (PRONON) e de apoio à atenção da saúde da pessoa com deficiência (PRONAS).

“Parcerias como a da MAPFRE colaboram para a manutenção de um Inhotim dinâmico e perene. Um jovem museu e jardim botânico que já recebeu mais de 4 milhões de visitantes, cerca de um milhão de crianças, jovens e adultos atendidos em projetos educativos e milhares de colaboradores diretos e indiretos que tiveram suas vidas transformadas a partir do contato com os acervos artístico e botânico do Instituto”, destaca Felipe Paz, diretor de relações institucionais do Instituto Inhotim.

Sobre a MAPFRE – No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. No primeiro semestre de 2023, suas receitas globais atingiram 17 bilhões de euros. Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil em seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos.

Com o propósito "Cuidamos do que é importante para você", a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.

Felipe Paz, diretor de relações institucionais do Instituto Inhotim.