Indenizações por danos a cargas chegam a R$ 692 milhões em 2024. Tecnologia reduz riscos

Dispositivo informa ao transportador ou embarcador, em tempo real, caso a carga sofra qualquer impacto ou vibração que possa comprometer sua integridade – As indenizações relacionadas a seguros de transporte, que incluem perdas e danos a cargas, somaram R$ 692 milhões no primeiro semestre de 2024, segundo a CNSeg (Confederação Nacional das Seguradoras – Relatório Conjuntura 107, pg. 53). Parte desse valor resulta de avarias provocadas pela infraestrutura deficiente das rodovias brasileiras.

De acordo com a Confederação Nacional do Transporte (CNT), mais de 67% das estradas estão em condições consideradas ruins, péssimas ou regulares, o que elevou os custos operacionais das empresas de transporte em 32,7% em 2023.

O impacto negativo da infraestrutura precária é ainda mais amplo. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, as dificuldades logísticas geram custos totais de até R$ 290 bilhões por ano no Brasil, refletindo-se em perdas de competitividade e eficiência para as empresas nacionais (leia estudo sobre o Custo Brasil).

Para Afonso Moreira, CEO da AHM Solution, empresa especializada em redução de perdas na logística, o cenário nacional exige que as empresas invistam em tecnologias de prevenção a danos a cargas durante o transporte. “Com a precariedade das estradas e o alto custo do transporte rodoviário, ganham força soluções que minimizem riscos e custos operacionais. Ferramentas avançadas de monitoramento e proteção de cargas, como dispositivos de monitoramento de impacto e vibração, contribuem para reduzir essas perdas”, afirma Moreira.

Entre as tecnologias para mitigar os danos às cargas, Moreira cita o Shocklog, que registra situações de choques, vibrações, mudanças de temperatura e umidade durante o transporte de mercadorias. O disposto conta com sensores que detectam quaisquer impactos que possam comprometer a integridade das cargas, e suas medições são precisas e instantâneas.

O equipamento é fixado diretamente na carga e envia alertas em tempo real para os gestores logísticos, permitindo ações corretivas imediatas. Além disso, armazena dados detalhados de todos os eventos de impacto, que podem ser analisados posteriormente para identificar padrões e pontos críticos ao longo das rotas de transporte.

Com esse nível de controle e visibilidade das condições da carga durante toda a viagem, o Shocklog reduz os custos logísticos, pois permite a identificação e correção das causas de avarias – seja com mudanças de rotas, manuseios ou de embalagens, por exemplo. “Isso evita perdas que poderiam resultar em indenizações e despesas adicionais com seguros, além de contribuir com a satisfação de clientes e com a reputação da empresa no mercado”, conclui Moreira.

