Grupo Bradesco Seguros patrocina turnê de Thiago Arancam

Brasileiro considerado um dos maiores tenores da atualidade inicia sua série de shows em Brasília – Pelo segundo ano consecutivo, o Grupo Bradesco Seguros patrocina a turnê do cantor Thiago Arancam pelo Brasil. Após a passagem por Belo Horizonte, Aracajú, Curitiba, São Paulo, Natal e Salvador em 2023, a série “Tributo Três Tenores” será apresentada em Brasília, no dia 31 de agosto, no Teatro Ulisses Guimarães.

Considerado um dos maiores intérpretes do Brasil e reconhecido por protagonizar a versão brasileira de “O Fantasma da Ópera” em mais de 360 apresentações, em sua turnê, o cantor presta homenagem ao trio formado por José Carreras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo, revivendo momentos especiais da carreira através do repertório.

Depois de Brasília, Arancam também se apresenta em Fortaleza, Salvador, Recife, São Paulo e Vitória, reforçando que a música clássica pode alcançar todos os públicos e conquistar novos espaços. Para o Grupo Bradesco Seguros o incentivo à cultura é transformador e tem um grande potencial de conectar pessoas. Por isso, a companhia apoia, entre outros, a música clássica, para que siga encantando e fazendo história pelo país, fortalecida por talentos locais.

Serviço:

Thiago Arancam – Turnê Tributo Três Tenores em Brasília

Data: 31 de agosto de 2024 (sábado)

Local: Teatro Ulisses Guimarães – End.: SGAS I SGAS 913 – Asa Sul, Brasília – DF

Horário: 21h

Informações e vendas: https://www.bilheteriadigital.com

