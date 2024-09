Ganha Mais: programa de relacionamento da Sancor Seguros oferece investimento exclusivo para corretoras

Os corretores Ouro do programa de relacionamento Ganha Mais, da Sancor Seguros, no ciclo 2023/24, estão colhendo os frutos de um importante benefício oferecido pela seguradora: um fundo discricionário com um valor disponível para investir em materiais de marketing, campanhas publicitárias e ações que fortaleçam os negócios. O objetivo é oferecer suporte estratégico para que os corretores ampliem sua visibilidade e alcancem um público maior, promovendo o crescimento contínuo da parceria com a Sancor Seguros.

Melhoria nas operações e resultados

Wilibaldo Guedes, da Willi Corretora de Seguros, compartilhou sua experiência com o uso do fundo. “Nós utilizamos esse aporte para melhorar nossa infraestrutura interna, como a aquisição de novos equipamentos. O impacto foi extremamente positivo, pois essas melhorias no escritório nos permitiram atender mais clientes com maior eficiência”, afirma. O corretor ainda destacou que o fundo discricionário, somado a outros benefícios tem sido essencial para o crescimento da corretora. “Esses fatores são fundamentais para a evolução da corretora e da seguradora. São parcerias que fazem a diferença”.

Fortalecimento da marca e parceria

Andressa Rodrigues, gerente administrativo da Bamesco Corretora de Seguros, também relatou os impactos do fundo discricionário. “O subsídio foi utilizado para custear parte dos uniformes dos nossos colaboradores, com as marcas da corretora e da Sancor Seguros estampadas. Isso nos ajudou a fortalecer nossa presença no mercado regional”. Para Andressa, esse tipo de iniciativa aproxima ainda mais a seguradora e a corretora, criando um vínculo mais forte entre ambas. “A relação entre seguradora e corretora se fortalece quando ambas trabalham juntas por um objetivo comum”, conclui.

O Diretor Comercial da Sancor Seguros, Paulo Alexandre Dawibida, ressaltou a importância do programa Ganha Mais para os corretores. “Este programa possibilita que nossos parceiros façam investimentos em marketing e campanhas, os quais não apenas fazem com que suas corretoras sejam mais vistas, mas também impulsionam seus resultados de vendas. As declarações que estamos recebendo mostram como essa iniciativa está gerando resultados positivos, e reafirmamos nosso compromisso em fornecer aos nossos corretores recursos importantes para que alcancem sucesso e crescimento no mercado”.

Atualmente, o Ganha Mais oferece o dobro do valor disponibilizado no primeiro ciclo do programa apenas para a categoria Diamante, proporcionando um impulso significativo ao negócio. Histórias de sucesso, como as de Wilibaldo Guedes e Andressa Rodrigues, ilustram o impacto positivo, que fortalece as parcerias entre a Sancor Seguros e suas corretoras, contribuindo para o desenvolvimento e a profissionalização do setor de seguros.