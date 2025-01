Empreendedorismo é tema do novo episódio de videocast do Grupo Bradesco Seguros

Edson Machado Filho, head de Inovação e Parcerias Estratégicas do Ibmec, compartilha dicas para começar a empreender em 2025 – O primeiro episódio do ano do Jornada Conectada, videocast do Grupo Bradesco Seguros, apresenta um tema alinhado a missão da companhia em promover conversas sobre a importância da proteção financeira: o caminho correto para empreender em 2025, com um especialista em Gestão de Negócios e Finanças.

Professor da FGV e Head de Inovação do Ibmec, Edson Machado conta para Lívia Torres, que segue como apresentadora do projeto neste novo ano, sobre o início de sua carreira na área e quais aprendizados são fundamentais para quem deseja abrir seu próprio negócio, trazendo a importância de um plano estruturado na hora de investir em um negócio próprio.

Neste plano, ressalta, se deve incluir possíveis imprevistos, assim como soluções para assegurar financeiramente estes momentos.

Clique aqui para conferir o episódio e acesse o site do Grupo Bradesco Seguros para saber mais sobre proteções para seu negócio:

