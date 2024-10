Em videocast, Bradesco Seguros apresenta novo Seguro para motos

Já está no ar o novo episódio do videocast ‘Com Você Corretor’, produzido pela Bradesco Seguros. Nesta edição, o Superintendente Sênior de Produto Auto, Eduardo Menezes, e o Diretor Comercial, Leonardo Freitas, falaram sobre o novo Bradesco Seguro Moto.

O expressivo crescimento do mercado de motos no Brasil foi um dos fatores que motivou o lançamento do produto. “Com aumento de 13% na produção de motos no primeiro semestre do ano, o que totalizou mais de 850 mil unidades, entendemos que o segmento demandava um produto específico para motociclistas, com coberturas abrangentes e customizadas”, destaca Menezes.

Eduardo Menezes, Superintendente Sênior de Produto Auto da Bradesco Seguros, e Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Seguros

O seguro está disponível para motos de uso particular, a partir de 300 cilindradas e com até seis anos de idade. São aceitas motocicletas nacionais e importadas, de até R$ 200 mil (conforme a tabela FIPE).

Segundo Leonardo Freitas, o seguro inclui benefícios e coberturas ampliadas para garantir a máxima proteção dos clientes. “Nossa preocupação é garantir assistência ao segurado, e não apenas com o veículo. Por isso, um dos diferenciais do nosso produto é a cobertura com Despesas Médico Hospitalares e Assistência Funeral, ambos de até R$ 5 mil”, ressalta o diretor.

O novo episódio do videocast ‘Com Você Corretor’ está disponível no canal do YouTube da Bradesco Seguros:

https://www.youtube.com/@bradescoseguros/featured

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 3,19 bilhões de prêmios em automóveis (jan a jun/24) e de R$ 452 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a jun/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,62% (até jun/24) em market share de automóveis no mercado e 15,5% (até jun/24) de market share em residencial.