Descomissionamento de Plataformas: investimentos devem chegar a R$ 64,39 Bilhões

Conforme dados do Painel Dinâmico de Descomissionamento de Instalações de E&P, da Agência Nacional de Petróleo (ANP), os investimentos previstos giram em torno de R$ 64,39 Bilhões entre 2024 e 2028. Conforme o relatório, o total de poços a serem descomissionados é de 3883. O investimento por bacia é liderado pela Bacia de Campos, com investimento de R$ 44 bilhões, sendo o estado do Rio de Janeiro o líder em investimento com R$ 45 Bilhões. O estado de Sergipe tem previstos investimentos de R$ 9 Bilhões.

CCSegNews promoverá Workshop sobre o tema:

I WORKSHOP EAD TÉCNICO SEG NEWS DE SEGURO GARANTIA

DESCOMISSIONAMENTO DE INSTALAÇÕES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

APRESENTAÇÃO: CAROLINA VIEIRA, CEO DA LAVORO SEGUROS

Data: 20 de Junho de 2024 19h30 ás 22h30

Plataforma Google Meet – Ao Vivo

Inscrições:

Investimento: 80,00

A partir de 02 Inscrições………………R$ 70,00

*Com Certificado

Forma de Pagamento: Pix – 11 934157357

Clique no link ou reserve pelo nosso WhatsApp: 11 934157357

https://agenciasegnews.com.br/1-workshop-tecnico-de-seguro-garantia-ead

Foto: Agência ANP