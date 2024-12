Bradesco Vida e Previdência amplia processo de cotações para os corretores de seguros

Multicálculo já está disponível para seguro-viagem e seguro de vida individual – Em mais uma iniciativa em prol da excelência na jornada de relacionamento com os corretores de seguros, a Bradesco Vida e Previdência está ampliando o seu processo de cotações, que passa a ser ainda mais prático. A novidade já está disponível para as precificações do seguro-viagem e do Vida Viva, seguro de vida individual.

“Estamos investindo em ferramentas ainda mais ágeis para aprimorar a experiência do cliente e aumentar a eficiência dos corretores, tanto na gestão de vendas quanto no pós-vendas”, destaca Ricardo Campos, superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência.

Para alcançar esses resultados, a companhia integrou o seu sistema à plataforma Agger, especializada em soluções tecnológicas para corretores de seguros. Entre as vantagens oferecidas pela plataforma estão o ‘aggilizador´, um sistema de multicálculo que permite orçar seguros de diversos tipos, e o ‘gestor´, que automatiza processos e melhora a eficiência operacional.

Em breve, a novidade será estendida ao segmento de seguro de vida PJ, englobando o Empresarial Flexível Capital Global.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos e perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

Foto: Ricardo Campos, superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência.