Bradesco Seguros lança produto exclusivo para motos

Já faz um tempo que a quantidade de motos nas ruas cresceu. Segundo a associação de montadoras, Abraciclo, a produção de motocicletas no Brasil bateu um recorde no primeiro semestre do ano, com crescimento de 13,5%. No total, foram produzidas mais de 868 mil unidades. Este é o melhor desempenho em 12 anos. Buscando atender a um público cada vez mais amplo e aproveitando o dia de motociclistas (27 de julho), a Bradesco Seguros anuncia o Bradesco Seguro Moto. O produto visa atender às necessidades específicas dos motociclistas, proporcionando uma cobertura mais completa e flexível.

A nova oferta de seguro para motos da Bradesco Seguros inclui benefícios e coberturas ampliadas para garantir a máxima proteção dos clientes. O produto está disponível para motos de uso particular, a partir de 300 cilindradas e com até seis anos de idade. São aceitas motocicletas nacionais e importadas, de até R$ 200 mil (conforme a tabela FIPE).

As coberturas incluem Acidente Pessoal por Passageiro de até R$ 100 mil; Valor para reposição do bem sinistrado (Valor de Novo) de até um ano; Serviços para faróis, lanternas e retrovisores; Assistência Dia e Noite (reboque, socorro mecânico, chaveiro, entre outros) com opção de KM ilimitada; Despesas Médico Hospitalares e Assistência Funeral até R$5 mil; Cobertura para Acessórios de até R$10 mil, que cobre jaquetas, luvas e bolsas laterais por exemplo. E ainda conta com Seguro Carta Verde gratuito (obrigatório para quem quiser dirigir em países do Mercosul).

Após a contratação, o segurado também recebe um kit boas-vindas personalizado, com todas as informações contratadas no seguro.

“Este novo produto é uma resposta direta às necessidades dos motociclistas que buscam segurança e proteção customizada para suas motocicletas. Aqui na Bradesco Seguros, criamos um produto que contempla a moto e o próprio piloto”, destaca o Superintendente Executivo de Produto Auto da Companhia, Eduardo Menezes. O executivo ressalta que, dada a grande exposição do segurado, um acidente de moto pode trazer consequências severas. “Para esses momentos mais críticos, o motociclista pode contar com coberturas para Despesas Médico Hospitalares e Assistência Funeral, ambos de até R$ 5 mil”, acrescenta Menezes.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,5 bilhão de prêmios em automóveis (jan a mar/24) e de R$ 216 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11% (até fev/24) em market share de automóveis no mercado e 14,5% (até fev/24) de market share em residencial.