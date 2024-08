AX Seguros inicia a sua expansão pelo franchising com investimento inicial a parti de R$ 23.900

Marca conta com modelo de negócio home based de investimento inicial a partir de R$ 23.900 e faturamento bruto mensal partindo de R$ 80 mil – Essencial para a população, o segmento de seguros vem registrando uma alta procura nos últimos anos. O crescimento de furtos, acidentes automobilísticos mais constantes e enchentes frequentes em todo país são algumas das motivações para esse movimento. Conforme os dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), referentes ao mês de março de 2024, a arrecadação do setor de seguros no primeiro trimestre deste ano foi de R$ 102,95 bilhões, o que significa uma alta de 13,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Além disso, um estudo feito pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), mostra que 30% da frota de veículos em circulação no país contam com apólices. Ou seja, 70% dos automóveis rodam sem qualquer proteção para acidentes, roubos, furtos ou outros eventos danosos, tornando um mercado altamente propício para ser explorado.

É através desse cenário que a franquia AX Seguros, marca que iniciou sua expansão pelo franchising neste ano, pretende conquistar novos investidores e clientes. “O mercado de seguros para automóveis ainda apresenta grandes oportunidades de crescimento. Com a contínua expansão da frota de veículos e o aumento da conscientização sobre a importância da proteção veicular, existe um espaço significativo para oferecer produtos personalizados e adaptados às necessidades individuais dos motoristas. Uma melhor precisão na precificação e personalização dos seguros, atrai um público mais amplo e diversificado”, avalia Jair Fernando, CCO da rede.

Unindo experiências

A AX Seguros, franquia autorizada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), que tem o propósito de disponibilizar seguro acessível para as pessoas, sem burocracia no modelo digital e mensal, nasceu em 2023, na cidade de Caruaru/PE, através dos empresários Jair Fernando, 36 anos, e Renan Martins, 33 anos, que contam com mais de 10 anos de experiência na área.

Renan é um empresário com expertise em gestão, controle e finanças. Sua trajetória empresarial começou cedo, quando fundou sua primeira empresa aos 18 anos. Renan viu uma chance promissora no setor de veículos e decidiu empreender no ramo de rastreamento e monitoramento. “Essa decisão marcou o início de uma trajetória bem-sucedida, me permitindo diversificar o portfólio e expandir os serviços oferecidos aos meus clientes. Hoje, mais de 20 mil veículos já se beneficiaram dos serviços de rastreamento e monitoramento prestados pela empresa”, comenta.

Jair foi de estagiário de uma multinacional a empreendedor e consultor de negócios. Em 2009 criou sua primeira empresa, no ramo de consultoria, que hoje atua em 25 estados do país, ajudando empresas a crescerem e estruturarem processos. “Desenvolvi expertise em vendas e desenvolvimento de pessoas, sendo o responsável por treinar mais de 3 mil vendedores de seguros e produtos de serviços nos últimos anos”, detalha.

Diferencial

A AX tem como diferencial ser a primeira franquia de seguro digital e por assinatura do país. A marca também se destaca pela baixa burocracia para acessar o seguro, com planos flexíveis que se adaptam à realidade e às necessidades dos clientes.

“Outro benefício, nesse caso para o empreendedor, é que a marca foca no nicho de seguros, permitindo ao franqueado desenvolver expertise e especialização, oferecendo um atendimento mais personalizado e eficiente. Além disso, facilita a construção de uma marca forte e diferenciada, reduzindo a concorrência e aumentando a fidelização de clientes. Esse enfoque também possibilita campanhas de marketing mais direcionadas e eficazes”, detalha Fernando.

Modelo de negócio

Atualmente, a AX Seguros conta com dois modelos de negócio, sendo um home based e outro loja física. Nas duas possibilidades a receita total para o investimento inicial se enquadra nos valores das microfranquias.

O Home Digital é a modalidade em que o franqueado poderá montar sua unidade em casa, bastando ter uma sala que tenha telefone e acesso à internet através de um notebook com o software da franquia devidamente instalado. O investimento inicial é de R$ 23.900 (incluso a taxa de franquia de R$ 18.900 e o capital de giro de R$ 5 mil). O faturamento bruto médio mensal é de R$ 80 mil, com o lucro líquido médio mensal entre R$ 5 mil a R$ 10 mil e o prazo de retorno entre 6 e 12 meses. Nessa opção não existe a necessidade de contratar funcionários.

A segunda opção da marca é o Office, modalidade em que o empreendedor montará sua operação em um ponto comercial, voltado para o atendimento presencial do público, sendo necessário um espaço mínimo entre 15m² a 20m², além da contratação de três funcionários. O investimento inicial solicitado é de R$ 119.000 (incluso taxa de franquia de R$ 39.900, investimento de instalação de R$ 60 mil e capital de giro de R$ 20 mil). O faturamento bruto médio mensal desse modelo é de R$ 200 mil, com lucro líquido médio mensal entre R$ 10 mil a R$ 20 mil e prazo de retorno de 12 a 24 meses.

De acordo com Jair, a franquia busca por empreendedores que tenham o perfil de vendas. “O objetivo é que o franqueado foque em ações de vendas e relacionamento com o cliente e parcerias, de preferência que já tenham experiência com vendas.”

Supervisão da rede

O suporte oferecido pela AX Seguros acontece através de uma plataforma de interações e WhatsApp, onde o franqueado terá um consultor específico para tratar as situações diárias. A marca também fornece uma universidade corporativa, com mais de 100 aulas disponíveis, além de uma rotina semanal de treinamento online e ao vivo.

A franquia ainda tem como diferencial em seu suporte a supervisão de rede, que é um conjunto de atividades e práticas destinadas a garantir que todas as unidades franqueadas operem de acordo com os padrões e diretrizes estabelecidos pela franqueadora e que obtenham resultados. Nela está incluso:

Monitoramento de Desempenho: avaliação contínua do desempenho das unidades, incluindo vendas, qualidade do serviço e conformidade com os procedimentos operacionais. Suporte e Orientação: fornecimento de suporte operacional, técnico e estratégico para resolver problemas, otimizar operações e implementar melhores práticas. Treinamento e Desenvolvimento: realização de treinamentos regulares para franqueados e suas equipes, abordando novos procedimentos, produtos e técnicas de vendas e gestão. Auditorias e Avaliações: realização de auditorias periódicas para garantir que as unidades estejam aderindo às normas de qualidade e aos procedimentos da franquia. Feedback e Melhoria Contínua: coleta de feedback dos franqueados e análise de dados para identificar áreas de melhoria e implementar mudanças para fortalecer a rede. Essa supervisão visa assegurar a consistência da marca, promover o sucesso dos franqueados e garantir uma experiência uniforme para os clientes em todas as unidades.

Crescimento expressivo

Apesar de ter sido fundada em 2023 e iniciado a sua expansão pelo franchising neste ano, a AX Seguros conquistou um crescimento expressivo alcançando o número de 10 lojas, sendo três unidades próprias e sete operações franqueadas, presente em três estados brasileiros: Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte.

“Cidades acima de 70 mil habitantes possuem os requisitos que buscamos para receber uma unidade. O nosso foco neste início de expansão é a região Norte e Nordeste, com a previsão de vender mais 10 unidades e encerrar o ano de 2024 com 15 operações em plena atividade”, finaliza Jair.

Sobre a AX Seguros

A AX Seguros nasceu em 2023, na cidade de Caruaru/PE, atuando no mercado de seguros, com opções para veículos; vida; casa; empresarial e agro. A marca iniciou sua expansão em 2024 e está em pleno crescimento, marcando presença em três estados brasileiros. A AX conta com os modelos de negócio Home Digital e Loja Física, com investimento inicial a partir de R$ 23.900,00 e retorno do investimento entre 6 a 24 meses. www.axseguro.com