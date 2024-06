Avanço do Projeto de Lei Complementar 101/2023 beneficia setor associativista

Na tarde da última quinta-feira (20), o Deputado Federal e Relator do Projeto de Lei Complementar (PLP) 101/2023 Vinícius Carvalho (Republicanos – SP) fez uma divulgação em suas redes sociais com atualizações sobre o PLP, cujo objetivo é regulamentar a atuação das Associações de Proteção Veicular junto ao Governo Federal, à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à sociedade civil.



De acordo com as informações, o Deputado levou o PLP para o Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas), com o objetivo da pauta avançar no Parlamento.

“Nós tivemos um encontro na Residência Oficial, li um resumo do PLP, assim como todo o trabalho que tem sido feito nesses seis meses, e o presidente ficou com a cópia do relatório” afirma Carvalho

O Deputado diz acreditar que a pauta avançou bastante, atendendo todos os atores envolvidos e que, em conjunto, têm contribuído com sugestões necessárias.

“Como parte do processo, na próxima semana, participarei de uma reunião com os líderes da câmara para dirimir todas as dúvidas e colocar o projeto em votação” contou.

O associativismo, que apresenta crescimento constante no Brasil por meio de diversas iniciativas de pequenos empreendedores, celebra o avanço da pauta na esfera parlamentar, pois a ação significa que a cada dia a regulamentação do setor se aproxima, beneficiando todos os envolvidos na mobilização social.(Fonte: Assessoria de Imprensa – APVS Brasil)