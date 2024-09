ASG: uma visão aprofundada do pilar Social

Criada recentemente pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), a Certificação Avançada em ASG e Seguros teve ótima aceitação do mercado, já tendo formado três turmas. O êxito do programa motivou a ENS a lançar um novo curso, voltado especificamente para o pilar Social. Ao longo das aulas, os participantes aprenderão a liderar iniciativas e aplicar conhecimentos avançados em suas áreas de atuação, tendo no centro das discussões as práticas sociais, cada vez mais valorizadas no mundo corporativo.

Previsto para começar em 23 de setembro, o curso tem carga de 12 horas e cinco módulos, que exploram tópicos como “Gestão de Pessoas”, “Desafios Sociais no Sistema de Saúde” e “Desenvolvimento de Produtos Voltados para a Proteção Social”.

As inscrições estão abertas até o próximo dia 20, com condições especiais de pagamento. Clique no link para conhecer e garantir sua presença na Certificação Avançada em ASG e Seguros – Aprofundamento Pilar Social!