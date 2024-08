Aon Sobre o Futuro do Trabalho: Modelo Híbrido é Adotado por 83,4% das Empresas Brasileiras

Estudo destaca tendências em benefícios flexíveis – A Aon plc (NYSE: AON), líder global em serviços profissionais, compartilha insights cruciais sobre o futuro do trabalho com base em sua Pesquisa de Benefícios 2023. O estudo revelou a prevalência do modelo de trabalho híbrido em 70,3% das empresas brasileiras, com um foco crescente na flexibilidade e personalização de benefícios para atender às diversas necessidades dos colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho mais inclusivo.

Principais destaques da pesquisa em relação ao Futuro do Trabalho:

•Flexibilidade e Personalização: a pesquisa mostrou que 14,3% das empresas já oferecem algum tipo de benefício flexível, aumento de 6 pontos percentuais quando comparado ao período de 2020-2021.

•Modelo de Trabalho: o modelo híbrido continua o mais prevalente entre as organizações (83,4%). Desses, 70,3% aplicam o modelo com o número de dias definido pelo empregador e 13,1% aplicam o modelo híbrido com dias definidos pelo colaborador.

•Benefícios de Mobilidade: há um aumento na adoção de benefícios que suportam mobilidade flexível: 23,8% das empresas introduziram créditos de mobilidade que permitem aos colaboradores escolherem como preferem usar seus benefícios de transporte.

“Estamos passando por uma transformação significativa nas relações de trabalho. Com a evolução das expectativas dos colaboradores, as empresas precisam se adaptar para atender a essas novas demandas. Os benefícios que estão sendo implementados incluem flexibilidade, mobilidade, diversidade, inclusão e saúde mental, apoiando essa nova realidade. Essas iniciativas ajudam os colaboradores a se prepararem para um envelhecimento saudável e sustentável, como por meio de educação financeira e cuidados com a saúde física. Essas abordagens não apenas atendem às necessidades imediatas dos colaboradores, mas também promovem um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo”, explica Leonardo Coelho, Vice Presidente de Health & Talent da Aon Brasil.

Sobre a Pesquisa de Benefícios 2023

A Pesquisa de Benefícios 2023 da Aon envolveu a participação de 929 empresas de diversos setores e portes no Brasil e mais outras 1.000 empresas em diferentes países da América Latina. O estudo abrangeu cinco dimensões do bem-estar: físico, emocional, social, financeiro e profissional. Os resultados mostram um aumento na adoção de programas de bem-estar e a importância crescente dessas iniciativas para a valorização de talentos, além de promover a saúde integral dos colaboradores.

Human Insights Conference

No dia 13 de agosto, a Aon realizou o Human Insights Conference 2024 em São Paulo, reunindo líderes empresariais e de RH para discutir as tendências emergentes e as melhores práticas na gestão de recursos humanos. O evento contou com painéis sobre sustentabilidade no setor de saúde, bem-estar, futuro do trabalho, entre outros, reunindo especialistas e líderes de mercado para compartilhar suas experiências e insights.

Sobre a Aon

Aon plc (NYSE: AON) existe para moldar decisões para melhor, para proteger e enriquecer a vida das pessoas em todo o mundo. Por meio de insights analíticos, expertise globalmente integrada em Human Capital e Risk Capital e soluções localmente relevantes, nossos colegas oferecem aos clientes em mais de 120 países a clareza e a confiança necessárias para tomar as melhores decisões sobre riscos e pessoas que os ajudem a proteger e a ampliar seus negócios.

Siga a Aon no LinkedIn, X, Facebook e Instagram. Mantenha-se atualizado acessando a sala de imprensa da Aon e assine nosso boletim informativo aqui.