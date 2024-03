Allianz lança oferta personalizada no seguro de Vida

Produto permite que coberturas, valores e assistências sejam selecionados pelos clientes de acordo com a sua necessidade – A Allianz Seguros apresenta mais uma novidade no produto Vida Individual. Agora, a companhia conta com uma oferta personalizada e, com isso, passa a ter uma solução sob medida, com opções de coberturas, valores e assistências para que cada cliente escolha aquelas que mais se adequam à sua necessidade. A oferta personalizada se une às soluções “Simplificado”, “Básico”, “Essencial”, “Plus”, “Master” e “Exclusivo”, já existentes no portfólio da empresa.

Além da cobertura compulsória de morte, o novo produto reúne todas as proteções disponíveis nas demais ofertas, sendo elas indenização especial por morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez funcional permanente total por doença, diagnóstico de câncer e doenças graves. A lista inclui, ainda, acesso à segunda opinião médica internacional, assistência nutricional, desconto em medicamentos e a Assistência Funeral Ampliada de R$ 7 mil ou R$ 10 mil, voltada para titular, cônjuge, filhos e pais e sogros com até 70 anos de idade.

“Existe um público demandante por ofertas que permitam a customização do seguro de Vida e o nosso novo produto está em linha com essa necessidade”, diz Eric Dannemann Lundgren, diretor executivo de Vida da Allianz Seguros. “Com esse lançamento, buscamos também atender aos corretores especialistas, que concentram suas vendas exclusivamente em seguros de Vida. Assim, passamos a atender dois perfis de corretores: com a opção de pacotes pré-definidos, importante para os negócios de um vasto grupo de corretores, e também com uma opção personalizada, que permite que eles ofereçam o seguro de Vida da Allianz sob medida para os clientes”.

Cotação simples e intuitiva

A cotação da oferta personalizada do Allianz Vida Individual acontece por meio do Allianznet de forma simples e intuitiva. O sistema traz ao corretor a opção de selecionar as coberturas e assistências no modo ativar/desativar, além de uma régua para a escolha dos valores de cada cobertura, que variam de R$ 10 mil a R$ 2 milhões, de acordo com o perfil do segurado. Ao finalizar a seleção das coberturas, valores e assistências, o parceiro de negócios tem acesso a uma nova tela de resumo com as informações sobre todas as opções selecionadas para confirmação antes de seguir com o pagamento.

Allianz Vida Individual

O Allianz Vida Individual conta com soluções aderentes ao padrão de consumo atual e tem como principais características contratação simplificada, assinatura de proposta digital, renovação automática após cinco anos, cobertura para diagnóstico de câncer e doenças graves e assistência funeral ampliada para titular, cônjuge, filhos, pais e sogros com até 70 anos de idade. Além de trazer coberturas que podem ser acionadas em vida, o produto oferece a possibilidade de pagamento via cartão de crédito (em até 12 vezes sem juros no modo recorrente, sem comprometer o limite total do cartão), boleto e débito em conta.

