Tokio Marine patrocina 3ª edição do CONGRECOR

Entre 24 e 26 de abril, acontece em Brasília a 3ª edição do CONGRECOR

Congresso Regional dos Corretores de Seguros do Centro-Oeste, Minas Gerais e Espírito Santo e a Tokio Marine Seguradora é uma das patrocinadoras do evento. Esta edição terá como tema “Corretor de Seguros: Operacional, Tático ou Estratégico”, e irá reunir os principais profissionais do mercado segurador dessas regiões.



Como patrocinadora do evento, a Tokio Marine contará com um estande para relacionamento com seus Parceiros de Negócios e participará de seis painéis, com destaque para a apresentação do presidente da Companhia, José Adalberto Ferrara, sobre o potencial do mercado brasileiro e o importante papel dos Corretores na estratégia de negócios da Tokio Marine e para o desenvolvimento do setor.



Para enriquecer ainda mais as discussões sobre o potencial das regiões em diversas modalidades de Seguros, a Seguradora também marcará presença com apresentações de Sidney Cezarino, Diretor de Seguros Patrimoniais, que falará sobre as oportunidades de negócios da carteira PJ para os Corretores da região; Arnaldo Bechara, Diretor de Automóvel, RD Massificados e Precificação, que trará um panorama do mercado de Automóvel e de Aluguel e suas possibilidades; Jean Brunetto, Diretor Comercial Regional Varejo Centro-Oeste e Andreia Padovani, Diretora Comercial Regional Varejo Minas Gerais, que compartilharão reflexões sobre o potencial do mercado segurador em suas regiões; e Rosangela Spak, Gerente Comercial Nacional Vida Massificados, que falará sobre a evolução do mercado de Seguro de Vida no Brasil, bem como a importância da conscientização dos Corretores sobre o tema.

“Apoiar e participar de um evento dessa relevância não é apenas uma oportunidade de troca de experiências com Corretores e outros players do nosso mercado, mas também é estratégico para fortalecer a cultura do Seguro em regiões do País com forte potencial de crescimento. O CONGRECOR está em sua terceira edição e já se consolida como um dos principais eventos do nosso setor” destaca Marcos Kobayashi, Diretor Comercial Nacional Varejo e Vida da Tokio Marine.

Evento: 3º CONGRECOR

Data: 24 a 26 de abril de 2024

Local: Royal Tulip, Brasília (DF)

PAINÉIS TOKIO MARINE

Dia 25/04



09h00 | Tokio Transforma

José Adalberto Ferrara

Presidente – Tokio Marine Seguradora

09h55 | Varejar os Seguros PJ

Sidney Cezarino de Oliveira Souza – Diretor de Seguros Patrimoniais

10h50 | Seguro Pessoas Físicas – Massificados

Arnaldo Bechara Filho – Diretor de Automóvel, RD Massificados e Precificação

11h45 | Seguro de Vida – O futuro é o nosso presente

Rosangela Spak – Gerente Comercial Nacional Vida – Massificados

14h30 | O poder da regionalização – Minas Gerais

Andreia Padovani – Diretor Comercial Regional Varejo – MG

15h25 | O poder da regionalização – Centro Oeste

Jean Brunetto – Diretor Comercial Regional Varejo – Centro Oeste

Sobre a Tokio Marine Seguradora

A Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia é subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 143 anos. A Seguradora coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio de soluções para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, a Tokio Marine recebeu o rating AAA da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.