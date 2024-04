Stere faz lançamento mundial no Brasil de plataforma inédita para corretores em parceria com o Sincor-SP

BrokerPro é uma plataforma de vendas que permite ao Corretor oferecer produtos inovadores aos clientes, fazendo o processo de ponta a ponta, como cotação, emissão de apólice, pagamento e controle de comissões

A Stere.io, player global em ecossistemas digitais para seguros, e o Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo (Sincor-SP), fecharam uma parceria para apresentar uma plataforma digital dedicada aos corretores de seguros junto aos associados. Esta parceria estratégica, em lançamento inicial no Brasil, visa otimizar a maneira como os corretores interagem com clientes e seguradoras em seu dia-a-dia de vendas, oferecendo uma experiência completa e simplificada em um único local.



“A Plataforma é uma solução transformadora que reúne as mais variadas modalidades de seguros em um ambiente digital intuitivo”, destaca Thiago Soares, CEO Latam da Stere.io. “Estamos comprometidos em fortalecer o trabalho dos corretores, oferecendo acesso facilitado a produtos inovadores e ferramentas essenciais para impulsionar suas vendas”, completa



A empresa norte-americana escolheu o Brasil para iniciar esta plataforma para corretores. No segundo semestre, a plataforma deverá ser lançada também na Ásia (Singapura) e EUA. Para o lançamento brasileiro os produtos escolhidos foram Peti Assistance (seguro voltado para pet) e Seguro Viagem. Em breve serão incluídas outras modalidades, como Seguro Celular, Bike, Vida, entre outros.



Com a plataforma, os corretores poderão realizar cotações de forma simplificada, efetuar pagamentos, emitir apólices digitalmente e acompanhar o status de sinistros, tudo em uma única plataforma integrada. Além disso, a integração com os principais players do mercado proporcionará uma maior eficiência e produtividade no dia a dia dos profissionais.



“O Sincor-SP segue buscando inovações para facilitar a atuação dos corretores de seguros e identificou na plataforma da Stere.io uma solução abrangente e gratuita para impulsionar seus negócios”, afirma Boris Ber, presidente do Sincor-SP. “Esperamos que a ferramenta possa contribuir diretamente com o trabalho dos mais de 10 mil associados do Sincor-SP”, diz.

“A Plataforma chega em um momento em que o mercado segurador busca cada vez mais por inovação e digitalização. Com sua interface intuitiva e recursos abrangentes, esta plataforma representa um salto significativo na transformação digital do setor” complementa Adriana Mahfuz, diretora da Stere.io.

Lançada em maio de 2021 em Nova York (EUA), a Stere.io é um ecossistema digital líder, oferecendo soluções inovadoras e tecnológicas para empresas de seguros projetarem, lançarem e gerenciarem uma variedade de produtos escalonáveis de seguros. Tem presença em mais de 15 países, como Canadá, México, Cingapura, Malásia entre outros. Com apenas três anos de atuação, conta com clientes corporativos de diferentes áreas como bancos, fintechs, marketplaces, varejo entre outros. Juntos, esses players representam mais de US$2 bilhões em prêmio anual.



A Stere.io desenvolve também produtos como API-SaaS que capacita parceiros de distribuição de seguros e seguradoras de forma rápida e escalável. Ao adotar a API Stere, as seguradoras podem conectar perfeitamente suas próprias APIs ou aproveitar nosso recurso de desenvolvimento de API como serviço para explorar novos canais de distribuição digital. Os parceiros de distribuição podem integrar-se com Stere API – como uma solução API unificada, para acessar uma infinidade de produtos de seguros através de um único ponto de integração.



Para mais informações sobre a Stere.io e este lançamento, visite www.stere.io



Link da plataforma: https://brokerpro.ofertadigital.in/personal-data