Centauro Seguradora destaca importância da cobertura de Doenças Graves com casos reais

Segurada relata apoio recebido em momento difícil

Para maior proteção do segurado e ampliação da cultura de contratação de seguros pelos brasileiros, a Centauro Seguradora, uma das principais companhias de seguros de vida no país, tem destacado a cobertura de doenças graves, como forma de utilização do seguro em vida. Demonstrando essa importância, a companhia tem divulgado depoimentos de casos reais, por meio de vídeos e notícias.



Há três meses, a segurada Dra. Anselma Flávia se viu diante de um dos maiores desafios de sua vida: ela foi diagnosticada com Lúpus, uma doença autoimune degenerativa.



Anselma, que é mãe de dois filhos e avó de um neto de 4 anos, sempre soube da importância de um futuro seguro, não só para si, mas para toda a sua família. Além de gerenciar sua clínica de estética, ela é docente em uma universidade de Curitiba e também ministra cursos de empreendedorismo e enfermagem na área de estética no estado do Paraná. Essas múltiplas responsabilidades reforçaram sua convicção na necessidade de um seguro de vida confiável.



O diagnóstico não só trouxe incertezas sobre sua saúde, mas também sobre a continuidade de seus negócios e o bem-estar de sua família.



Em meio a tantas preocupações, ela sequer lembrou da cobertura para doenças graves de seu seguro de vida da Centauro. Foi então que sua corretora a lembrou dos benefícios de sua apólice, assumindo todo o processo. Essa iniciativa permitiu que Anselma priorizasse o que mais importava: sua saúde.



“Nunca imaginei que precisaria acionar meu seguro por um motivo assim. Quando recebi o diagnóstico, minha primeira preocupação foi com meus filhos e meu neto. Não queria que minha saúde impactasse a vida deles”, conta Anselma. “Saber que tinha o suporte do meu seguro de vida, algo que eu havia planejado há anos para justamente garantir nossa segurança, trouxe mais tranquilidade e me possibilitou arcar com várias despesas do tratamento. A dedicação da minha corretora em cuidar de tudo fez toda a diferença.”.



O apoio da Centauro Seguradora foi essencial. Desde o primeiro contato, a corretora Adriana de Godoy, da Adri Life Corretora de Seguros, responsável pelo seguro de Anselma, providenciou toda a assistência necessária, garantindo que o processo de indenização fosse conduzido com a máxima eficiência e humanidade.

“Ajudar a Anselma durante esse período desafiador reforçou a importância do nosso trabalho. Nosso papel de corretor vai além de vender seguros: é garantir que nossos clientes se sintam amparados financeiramente quando mais precisam”

afirma a corretora

Para profissionais autônomos como Anselma, o seguro de vida é uma ferramenta vital de proteção, pois não contam com o auxílio de um vínculo empregatício e dependem exclusivamente do seu trabalho para honrar com seus compromissos financeiros junto à sua família.



A Centauro Seguradora está comprometida em oferecer segurança e apoio para que os clientes possam superar os desafios da vida com a certeza de que não estão sozinhos.

Assista ao depoimento completo clicando aqui