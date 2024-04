Antonio Lopez, diretor da S4 Avaliações, será entrevistado na próxima 4a Feira (17) pelo Programa Sempre Seguro!

A empresa é uma das referências no segmento de Engenharia de Avaliações e tem se destacado pela contribuição para uma maior transparência e segurança nas operações

de crédito, venda, compra e contratação de seguros. Para falar sobre o tema, convidamos o executivo Antonio Lopez, que será o entrevista do Programa Sempre no dia 17 de Abril a partir das 19h30 (Plataforma GoogleMeet).