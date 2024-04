Porto abre inscrições para a 17ª edição do Programa de Formação da TI com turma afirmativa para Pessoas com Deficiência

O bootcamp terá 30 vagas afirmativas para pessoas com deficiência; inscrições podem ser feitas até 10 de junho

Com o objetivo de oferecer cada vez mais oportunidades de início de carreira em tecnologia da informação, a Porto abre as inscrições para a 17ª edição de seu Programa de Formação da TI. A novidade para 2024 é uma turma exclusiva e afirmativa para pessoas com deficiência, com possibilidades futuras de integração ao quadro de colaboradores da companhia. São 30 vagas disponíveis para o bootcamp e os interessados podem se inscrever diretamente no site até o dia 10 de junho: Link



Podem participar do processo seletivo candidatos com 18 anos ou mais, residentes em São Paulo (capital) ou de municípios da Grande São Paulo, e com formação superior em áreas de tecnologia, completa ou em andamento.



O processo de seleção conta com as etapas de inscrição, teste de lógica, vídeo e entrevista. O bootcamp, em parceria com a edtech brasileira SoulCode Academy, tem duração de quatro semanas, com aulas on-line 100% ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Após este período, parte dos alunos será contratada e realizará uma capacitação presencial na Porto por dois meses para aprofundar conhecimentos técnicos, soft skills e cultura Porto. Depois, os estudantes serão alocados às equipes de tecnologia de acordo com os seus perfis profissionais.



Promover a inclusão por meio da educação tecnológica é uma poderosa ferramenta para transformar e criar oportunidades iguais para todos. “Ao valorizar as diferenças e promover a inclusão de indivíduos, geramos um impacto social significativo”, afirma Carmela Borst, CEO e cofundadora da SoulCode Academy. É uma honra colaborar com a Porto nesta jornada, unindo forças para ampliar o acesso e democratizar o conhecimento tecnológico.

Programa de Formação da TI Porto

Criado em 2007, o Programa de Formação da TI é um projeto voltado à qualificação de profissionais da área, que proporciona desenvolvimento técnico e comportamental, preparando os estudantes de tecnologia e profissionais em início ou transição de carreira para o mercado com um modelo personalizado de capacitação. Desde o lançamento do programa, mais de 400 pessoas participaram da iniciativa e cerca de 30% alcançaram posições de senioridade ou liderança na Porto.



“O Programa de Formação da TI é uma iniciativa importante para a companhia. É por meio dele que conseguimos captar novos talentos e desenvolver suas habilidades em uma área que necessita, cada vez mais, de profissionais qualificados e atentos às demandas do mercado. Em 2023, formamos 60 pessoas e empregamos 35 ao nosso quadro de colaboradores. Acreditamos nisso e vamos seguir em busca de gerar novos técnicos e especialistas qualificados”, comenta Marcos Sirelli, CIO da Porto.

17ª edição do Programa de Formação da TI da Porto

Inscrições: Pelo site: https://soulcode.com/porto

de 15/04 a 10/06

Início do bootcamp: 01/07

Sobre a Porto

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com mais de 75 anos de mercado, a companhia possui quatro verticais de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço. Além de 15,9 milhões de clientes únicos, 12,9 mil funcionários, 13 mil prestadores e 37 mil corretores parceiros, a empresa conta ainda com 54 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil.



Fazem parte do universo Porto: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência, Porto Seguro Uruguay entre outras. Em 2023, a Companhia apresentou R$ 31,7 bilhões de receita e lucro líquido de R$ 2,26 bilhões. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentes de negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos.

Sobre a SoulCode Academy

A SoulCode Academy é uma edtech brasileira que tem como propósito democratizar a educação digital no Brasil, com a missão de gerar inclusão digital, impacto social, diversidade e renda. Sua metodologia é reconhecida por um modelo de aprendizado ágil e suportado por Inteligência Artificial (IA), integrando habilidades técnicas e interpessoais e ensino de inglês para tecnologia.



O projeto foi idealizado por profissionais renomados do setor de tecnologia, após anos de estudos e visitas às escolas de programação mais conceituadas da Europa e Estados Unidos. Tendo como sócios-fundadores Carmela Borst, Fabricio Cardoso e Silvio Genesini, a edtech representa a visão de sua equipe e o renomado Conselho Consultivo, que entendem que, através da formação em programação e ponte para empregabilidade, podem apoiar o início e a ressignificação da carreira de milhares de pessoas.



A SoulCode Academy possui mais de 100 mil alunos em sua plataforma de educação inclusiva e já transformou a vida de mais de 2 mil pessoas por meio de bootcamps com bolsas gratuitas de educação digital, além de possibilitar que mais de 300 jovens de favelas tenham acesso à inclusão digital.

Para mais informações sobre a SoulCode Academy acesse o site: https://soulcode.com/