PASI e Icatu firmam parceria no ramo de seguro de vida

Icatu será a seguradora oficial do PASI, que atua no segmento PME e engloba mais de 2,5 milhões de segurados – A partir de 01/04/2024, a Icatu – maior seguradora independente do País com atuação em Vida, Previdência e Capitalização – passa a ser a seguradora oficial do PASI – Plano de Amparo Social Imediato, o primeiro seguro popular do

Brasil. Ao todo, o PASI conta com cerca de 50 mil empresas parceiras na categoria de Pequenas e Médias Empresas (PME) e oferece seguros a partir de R$1,50. A parceria alia a expertise da

Icatu no segmento à inteligência do PASI na distribuição de seguros para empresas das mais diferentes áreas de atuação no País.

O PASI será responsável pela estratégia, administração e operação do seguro, mantendo as coberturas, serviços e valores dos contratos em vigor. Já a Icatu, como seguradora oficial, entra

com a garantia do produto e com diversos benefícios para a base de corretores do PASI. Os profissionais terão à disposição materiais de venda e comunicação, incentivos e campanhas

regulares.

De acordo com Alaor Silva Junior, presidente do PASI, a parceria é a união de propósitos das duas empresas. “O PASI tem como objetivo a democratização do acesso ao seguro no Brasil.

Conhecemos os desafios que os empreendedores enfrentam e as necessidades das PMEs. Por isso, o nosso desafio é levar a proteção do seguro, criando coberturas e benefícios para necessidades específicas.

Vimos muitas sinergias entre esse nosso propósito e o da Icatu e estamos certos de que será uma união de sucesso”, afirma.

“Estamos orgulhosos de consolidar essa parceria entre duas instituições brasileiras de renome, ambas com um histórico de excelência no mercado de seguros. Vemos essa conexão como uma oportunidade para acelerar a democratização do acesso à proteção financeira no País. Ao lado do PASI, reforçamos o papel da Icatu como agente de transformação da sociedade e o nosso compromisso com a oferta de serviços e soluções únicas para diferentes tipos de demandas,

perfis e necessidades”, afirma Luciano Soares, CEO da Icatu.

“O PASI nasceu comprometido em acelerar o acesso a um seguro de qualidade e impulsionar o bem-estar social dos brasileiros. Nossa missão tem sido reestruturar processos, soluções e produtos para simplificar e desburocratizar esse mercado tão fundamental para a estabilização econômica do País. A parceria com a Icatu é mais um passo importante em toda essa jornada”, afirma a Vice-Presidente executiva do PASI, Fabiana Resende.

O PASI, há 35 anos, atende diversos segmentos produtivos, como Construção Civil, Indústria, Comércio, Transportes, Turismo e Hospitalidade, Metalurgia, Atividades Rurais, Laboratórios, entre outros. Os planos oferecidos contam com coberturas e assistências exclusivas para os profissionais das empresas, dos estagiários aos sócios, assim como prestadores de serviços e terceirizados. As contratações são efetivadas por meio de MEI, CPF, CEI ou CNO. Já existem no

PASI também planos disponíveis para pessoas físicas e a perspectiva com a nova parceria com a Icatu é de aumentar em breve essa oferta.

Benefício em alta – O seguro de vida vem ganhando destaque nas empresas. Hoje, a categoria representa 57,7% dos planos contratados, de acordo com a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). O que se confirma com o desempenho do PASI que nos últimos 3 anos cresceu mais de 60%. No ramo de Vida, o Grupo Icatu bateu recorde de R$ 4,2 bilhões em prêmios retidos, evolução de 21% em relação a 2022, resultado acima do crescimento do mercado

(9,5%).