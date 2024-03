Seguro Empresarial para o segmento de Estética, Moda e Beleza ganha espaço na Bradesco Seguros

Em 2023, o segmento de Estética, Moda e Beleza representou mais de 16% do total em comparação com os demais segmentos na carteira do seguro Empresarial na Bradesco Seguros. Esse destaque reforça a relevância e a importância desse setor dentro do portfólio da empresa.

Para atender às demandas específicas dos consumidores desse segmento, a Bradesco Seguros oferece uma ampla gama de coberturas personalizadas. Isso inclui proteção para os equipamentos estéticos utilizados nos estabelecimentos, despesas relacionadas à perda do ponto comercial, cobertura em eventos externos, como incêndios ou desastres naturais, além de proteção contra o acionamento acidental de sistemas de incêndio.

Além disso, a empresa também oferece cobertura para painéis de anúncio luminoso, equipamentos em geral utilizados no negócio, compensação para dias de paralisação do estabelecimento, entre outras proteções.

“No dia 31 de março, é celebrado o dia do profissional da beleza. Esse especialista tem nossa atenção, pois essas coberturas específicas foram desenvolvidas sob medida para atender as suas necessidades nos estabelecimentos de estética, moda e beleza, oferecendo tranquilidade e proteção aos segurados da Bradesco Seguros”, destaca Raquel Cerqueira, superintendente executiva de Ramos Elementares da companhia.

