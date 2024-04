Grupo Bradesco Seguros anuncia a terceira edição do Insurance & Innovation Talks com foco em cenários futuros para o setor

Em parceria com a Capgemini, evento tem o objetivo de oferecer insights e discutir um novo horizonte de territórios que permeiam o mercado segurador – O Grupo Bradesco Seguros realiza a terceira edição do Insurance & Innovation Talks, evento dedicado a oferecer insights para o futuro do setor de seguros. Com o tema “Cenários Futuros”, o encontro contará com três momentos de palestras, painéis e discussão sobre as estratégias de inovação no universo segurador e uma visita guiada ao Makers Lab – laboratório de inovação da Capgemini.

“O Insurance & Innovation Talks é uma oportunidade de troca entre o ecossistema, sendo um momento de aproximação dos nossos clientes e parceiros, com intuito de promover colaboração e conhecimento. Nesta edição, debatermos os cenários futuros e estratégias que estamos comprometidos a endereçar ao longo do ano, com o objetivo de tangibilizar cada vez mais a inovação no setor, em busca do crescimento e desenvolvimento do nosso mercado” afirma José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros.

A terceira edição do Insurance & Innovation Talks acontece no dia 07/05, das 09h30 às 12h30, em formato híbrido, com vagas limitadas para participação presencial no Auditório Capgemini.

José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.