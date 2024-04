Sabemi remodela área de Operações de Seguros

Mudanças incluem a contratação de Marcelo Goerg como gestor de Subscrição e têm como objetivo ampliar a eficiência operacional do setor – Comprometida com o desenvolvimento e a entrega de soluções cada vez mais ágeis e práticas aos seus corretores parceiros, a Sabemi Seguradora está promovendo uma remodelação no setor de Operações de Seguros. As mudanças envolvem a implantação de novos sistemas e a modernização dos fluxos relacionados às áreas de Aceitação, Faturamento, Sinistro e Subscrição. Além disso, a remodelação inclui alterações na equipe liderada pela head Vanessa Sorgatto Kuyven como a chegada de um gestor de Subscrição de Seguros, função que passa a ser exercida por Marcelo Goerg, profissional com ampla experiência de mercado e passagens pela Gente Seguradora, CNP, Previsul e Confiança Seguros. “Nosso foco é ampliar nossos meios de distribuição para garantir aos nossos parceiros soluções plugadas a suas rotinas e sistemas, que possam lhe conferir maior autonomia e agilidade”, afirma Vanessa. “A modernização dos fluxos torna muito mais assertiva as análises de acordo com a necessidade dos parceiros e consumidores”, complementa Goerg.

De olho nesse objetivo, a empresa vem, nos últimos anos, ampliando o seu portfólio e expandindo seus canais de distribuição junto aos corretores de seguros. Além de soluções plug&play ou personalizadas, a companhia tem diversificado a oferta de modalidades de seguros de vida, vida em grupo e seguros de acidentes pessoais com produtos como APC (Acidentes Pessoais Coletivos), APP (Acidentes Pessoais Passageiros), AP Eventos e AP Bilhete, entre outros.

Sobre a Sabemi Seguradora

A Sabemi Seguradora integra o Grupo Sabemi, que há 50 anos atua no ramo de seguros de pessoas, previdência e serviços financeiros, com foco na proteção e na segurança de seus parceiros, clientes e de seus quase 2 milhões de segurados. Presente em todo o Brasil, a Sabemi conta com sucursais e canais digitais, além de mais de 300 corretores cadastrados. Dentre os seus principais reconhecimentos, estão as premiações na área de gestão de pessoas e valorização dos colaboradores, como Lugares Incríveis para Trabalhar, Top Ser Humano ABRH, Great Place to Work, Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 100 RHs Inspiradores, Gupy Destaca e Top de Marketing ADVB.