Seguro de RC será o tema central de evento inédito focado em corretores de seguros

O evento “Venda Seguro ao vivo em Gramado”, que será realizado em outubro no Rio Grande do Sul, promete aos corretores oportunidades de muito networking, parcerias e estratégias de negócios. Para atender aos corretores de seguros que anseiam diversificar os negócios, conquistar mais clientes e aumentar a lucratividade na corretora, a plataforma de especialização em seguro de Responsabilidade Civil Venda Seguro realizará um inédito evento, nos dias 3 e 4 de outubro, na charmosa Gramado (RS). Estão confirmadas as participações de grandes especialistas em vendas e em seguro de Responsabilidade Civil.

Durante dois dias, o evento “Venda Seguro ao vivo em Gramado” promoverá a imersão dos profissionais da corretagem em um universo repleto de especialistas, oferecendo conhecimento prático, técnicas, insights e estratégias para aperfeiçoar a abordagem de venda e alcançar os melhores resultados. Outro ganho será o networking com profissionais da área e acesso a corretores especializados em RC, membros da plataforma Venda Seguro.

A programação do evento contará com um time de experts em vendas, como Rodrigo Noll, o maior especialista do Brasil em marketing de indicação, autor do best seller “Criando Clientes Vendedores”. Também confirmou presença Karina Saleme, uma das maiores autoridades em sinistros de RC na área da saúde, especialista em direito médico e odontológico.

Outra convidada confirmada é Kau Miranda, especialista em venda persuasiva pelo WhatsApp, com formação em comportamento e performance humana. Thabata Najdek completa o time com sua vasta experiência em seguro de RC. Ela é líder do Venda Seguro, maior plataforma de especialização em seguros de RC do país, com quase mil membros ativos.

Durante o “Venda Seguro ao vivo em Gramado” haverá, ainda, a entrega de um prêmio especial aos vencedores do “Desafio de Vendas e Resultados”, promovido pelo Venda Seguro. Em sua terceira edição, desta vez presencial, a premiação revelará os vencedores da categoria principal “Maiores Corretores” e das categorias “Maior Prêmio PF”, “Maior Prêmio PJ” e “Maior Limite PF ou PJ”.

Os organizadores formataram o evento pra que os participantes tenham a oportunidade de interagir diretamente com os vencedores da premiação e possam aprender técnicas e estratégias valiosas sobre abordagem, visitação, como superar objeções e como gerenciar o relacionamento com seguradoras.

“Ganha-ganha”

Por que o seguro de RC é tão promissor e oferece inúmeras oportunidades de rentabilidade ao corretor? Thabata Najdek aponta algumas razões e uma delas se refere à natureza do risco envolvido e o valor dos prêmios, que resultam em comissões altas em comparação com outros ramos de seguros. “Isso torna o RC especialmente lucrativo para o corretor”, diz.

A especialista também menciona a variedade de segmentos contidos no seguro de RC, que pode atender às necessidades de profissionais de muitos segmentos, como saúde, advocacia, engenharia, construção, comércio etc. “Os corretores podem atender a uma ampla gama de clientes, aumentando o potencial de negócios e o tíquete médio por segurado”, diz.

“Experiência, networking, parcerias e desenvolvimento profissional” são enfoques na programação do “Venda Seguro ao vivo em Gramado”, cujos temas foram pensados para ajudar o corretor de seguros. Felipe Almeida, gestor da plataforma Venda Seguro, ao lado de Thabata Najdek, enfatiza: “Queremos oferecer aos corretores uma experiência única, que potencialize sua rede de contatos, habilidades e oportunidades de negócios”, diz.

Felipe destaca, ainda, que a participação no evento será um investimento extremamente valioso aos profissionais. Ele ressalta que os corretores não apenas ganharão conhecimento prático de aplicação imediata em seguros de Responsabilidade Civil, como também habilidades que podem ser aplicadas a qualquer ramo de seguro.

Além disso, segundo o especialista, os participantes terão a oportunidade de formar parcerias estratégicas. “Por exemplo: um corretor que ainda não atua com RC, mas possui médicos em sua carteira, poderá colaborar com outro colega, que seja especializado em RC para profissionais desta categoria”, explica Felipe. “É o exemplo prático do ganha-ganha que vamos fomentar no evento”, diz.

Serviço

Evento “Venda Seguro ao vivo em Gramado”

Primeiro e único evento sobre seguros de Responsabilidade Civil com foco no incremento de negócios para corretores de seguros

Dias 3 e 4 de outubro, no Hotel Serrazul, centro de Gramado (RS)

Informações sobre programação, preços e hospedagem: https://gramado.vendaseguro.com.br/inscricoes/

Vagas limitadas.

Thabata Najdek