Rodobens divulga prévia operacional com destaque para crescimento de 15% no varejo automotivo

No primeiro trimestre de 2024, a companhia cresce e, com a retomada no volume de vendas de veículos comerciais, supera R$ 1,9 bilhão de negócios gerados no setor – A Rodobens anunciou a prévia dos resultados operacionais do primeiro trimestre deste ano, com números que, além de apresentar indicadores de crescimento, também refletem a retomada das vendas automotivas. A empresa fechou o período com R$ 3,8 bilhões em Negócios Gerados, sendo R$ 1,9 bilhão decorrente do Varejo Automotivo, incremento de 15,1%, no comparativo com o ano anterior.

A frente de Veículos Comerciais atingiu um crescimento de 52,5% na geração de negócios, impulsionada pelo volume de vendas de 1,8 mil unidades. “Iniciamos mais um ano em crescimento, aproveitando as oportunidades do mercado que reforçam a resposta positiva da estratégia da companhia de aceleração de alguns negócios. Exemplo disso está no incremento do volume de vendas em nossas concessionárias, que superou a marca de 5,8 mil unidades vendidas nos últimos três meses, puxada, especialmente, pelo escoamento das frotas de caminhões, com o qual obtivemos um incremento relevante na ordem de dois dígitos. É o melhor desempenho registrado nesse segmento desde 2022”, destaca Libano Barroso, CEO da Rodobens.

Nossa Carteira de Crédito atingiu R$ 17,1 bilhões no fechamento do trimestre, o que representa um avanço de 2,9% comparado ao ano anterior. Além disso, a Receita Futura Contratada no Consórcio e Seguro Prestamista permaneceu próxima de R$ 3 bilhões no período (+6,4% vs 1T23).

O segmento de Serviços Financeiros gerou R$ 1,9 bilhões de negócios no 1T24, deste total R$ 1,4 bilhão são decorrentes das vendas de créditos em cotas de consórcio, que demonstram a robustez do modelo de negócios da Companhia. Destaque também para a frente de Seguros, que registrou crescimento de 18% no total de Negócios Gerados no período, superando R$168 milhões em prêmio líquido de seguros vendidos.

“Um dos principais pilares para os bons resultados está em uma atuação forte para essas oportunidades do mercado, entendendo as tendências, com uma estratégia sólida que se alavanca pelo nosso ecossistema”, finaliza Barroso.

Em 15 de maio, a Companhia divulgará as demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2024.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.