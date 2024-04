Tokio Marine Aluguel completa 5 anos de mercado e registra índices exponenciais de expansão

Demanda crescente por locação de imóveis impulsiona mercado de Seguro Aluguel no país – De acordo com o IBGE, cerca de 20% da população brasileira vive em imóveis alugados. Os dados fazem parte da Síntese de Indicadores Sociais (SIS), publicada em dezembro de 2023, e mostram que o número tem crescido desde que a análise começou a ser feita, em 2016. Esta demanda vem impulsionando o mercado de Seguro Aluguel, produto desenvolvido sob medida para atender as necessidades de proprietários, inquilinos e imobiliárias.

Na Tokio Marine, um dos principais players deste segmento, o Seguro Aluguel tem crescido de forma exponencial nos últimos anos, chegando à casa de três dígitos. Apenas em 2023, a Companhia registrou crescimento de quase 170% em relação ao ano anterior, com mais de R$ 154 milhões de faturamento. Desde o seu lançamento em 2019, o produto alcançou a marca de 82 mil apólices emitidas e registrou faturamento de R$ 348 milhões. Atualmente, o Seguro Aluguel Tokio Marine conta com mais de 34 mil contratos vigentes em mais de 780 cidades de todo o Brasil.

Para Magda Truvilhano, Superintendente de Produtos RD Massificados da Tokio Marine, a expansão do Seguro Aluguel no mercado brasileiro pode ser atribuída a uma combinação de fatores. “Além da maior demanda por imóveis para locação nos últimos anos, essa modalidade de garantia é livre de burocracia e mais ágil, dispensando a figura do fiador ou pagamento caução, o que facilita o processo de locação para todos os envolvidos. A opção pelo Seguro Aluguel ocorre pelas vantagens para o proprietário, que tem assegurado o pagamento durante toda a vigência do contrato em caso de inadimplência, e para o inquilino, que não precisa recorrer a um fiador ou fazer um depósito antecipado como garantia”, explica.

Além da cobertura de aluguel e encargos legais, a Tokio Marine oferece coberturas adicionais como rescisão contratual, pagamento de IPTU e danos à estrutura e à pintura do imóvel, entre outros. A Seguradora também facilita o processo de contratação da apólice, com a possibilidade de análise de crédito online e envio eletrônico de documentos. Disponível em todo o País, o Tokio Marine Aluguel oferece três opções de assistência 24 horas: Básico, Intermediário e Completo.

Sempre atenta às tendências de mercado, a Companhia vem adotando medidas para incrementar ainda mais o Seguro Aluguel. “Nesse ano completamos cinco anos de atuação no mercado e, desde então, temos investido fortemente em uma série de melhorias para o produto como a ampliação das garantias para cobrir subtração de bens no momento da desocupação do imóvel, ajustes nos processos de contratação, automatização dos processos de endosso, redução da franquia de danos ao imóvel, manutenção dos processos de aceitação e precificação, simplificação nos processos de integração com parceiros, ajustes na fatura da imobiliária, entre outros. Temos muito orgulho do que construímos nos últimos anos e continuaremos focados em manter a excelência em nosso trabalho, sempre atendendo às necessidades de nossos Clientes e Parceiros de Negócios” conclui a executiva.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

A Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia é subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 143 anos. A Seguradora coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio de soluções para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, a Tokio Marine recebeu o rating AAA da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.

